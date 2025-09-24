Fuori dal Milan per ‘colpa’ di Leao: l’hanno già bocciato

Una decisione che lascia esterrefatti, ‘scartato’ dai rossoneri: la bocciatura è pesante, c’entra Rafa Leao

Dopo il tracollo all’esordio stagionale contro la Cremonese, il Milan ha cambiato passo. Il successo sul Lecce ha dato fiducia, quello col Bologna ha rinsaldato le certezze che il gruppo allenato da Massimiliano Allegri stava rapidamente scoprendo.

Con l’Udinese il la squadra rossonera ha mostrato maturità ma anche bel gioco ed un cinismo, in avanti, che può far ben sperare per il futuro. Certo, l’assenza di uno come Rafa Leao non può passare inosservata ed in effetti non è così: il numero 10 è fermo ai box per un guaio al polpaccio che si trascina dalla sfida contro il Bari nel primo turno di Coppa Italia.

Allegri lo aveva anticipato, il Milan aspetterà con pazienza il pieno recupero della sua stella. Che avvenga proprio contro il Napoli, domenica sera, per il primo big match della stagione? Intanto un verdetto per quel che riguarda l’attacco del ‘Diavolo’ è già stato emesso ed in parte è ‘colpa’ proprio di Leao.

I numeri del Milan di Allegri

Un Milan che ha dimostrato di essere in crescendo e Max Allegri, che per squalifica ha saltato sia la gara contro l’Udinese che quella di Coppa Italia col Lecce, non potrebbe esserne più felice. Soprattutto dal punto di vista difensivo i rossoneri hanno proposto una solidità che mancava da tempo: gli expected Goals (xG) sono pari a 1.01 a gara: praticamente nulli. E anche in attacco il dato fa ben sperare: (xG) pari a 5.96. 2 reti subite in 4 gare, seconda miglior difesa (solo la Roma ha fatto meglio). Proprio per quel che concerne il reparto avanzato una novità è in arrivo e riguarda da vicino Rafa Leao.

Il sondaggio di Calciomercato.it

Il nostro sondaggio odierno ha proposto una domanda legata al reparto avanzato a disposizione di Allegri: “Milan brillante anche senza Leao: in vista del ritorno del portoghese, quale sarebbe il suo partner d’attacco ideale?”. Un quesito che ha portato ad un vero e proprio verdetto lì davanti.

L’opzione più cliccata è, ovviamente, quella legata a Christian Pulisic. L’attaccante americano sta vivendo un momento di forma eccezionale, è risultato decisivo quasi in ogni gara dei rossoneri ed il 54,5% dei votanti ha scelto proprio il numero 11 per affiancare Leao al suo rientro sul rettangolo verde. Un distacco enorme. La seconda scelta più votata, con il 20% delle preferenze, riguarda Christopher Nkunku. Il francese, arrivato dal Chelsea negli ultimi giorni di agosto, ha siglato un gran gol col Lecce mostrando già un discreto feeling coi nuovi compagni: di fianco a Leao talento e fantasia, di certo, non mancherebbero.

Al terzo posto con il 14,5% i lettori di Calciomercato.it scelgono la ‘prudenza’ per il ritorno di Rafa tra i convocati: partire dalla panchina per poi riprendersi, senza fretta, una maglia da titolare. E questo il curioso paradosso: perché questo scenario viene addirittura preferito all’idea di vedere Santiago Gimenez titolare proprio al fianco del portoghese.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔴⚫️ #Milan brillante anche senza #Leao: in vista del ritorno del portoghese, quale sarebbe il suo partner d’attacco ideale ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 24, 2025

Quest’ultima possibilità ha raccolto appena il 10,9% dei voti: una bocciatura totale da parte dei tifosi del Milan, nonostante il messicano si sia a conti fatti sbloccati poche ore fa nella sfida di Coppa Italia vinta contro il Lecce. Ora non resta che attendere le scelte di Allegri in vista di Milan-Napoli per capire chi giocherà dal 1′ nel consueto 3-5-2.