Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Europa League, Nizza-Roma | Segui la cronaca LIVE

Foto dell'autore

Esordio stagionale in Europa League per i giallorossi di mister Gasperini: trasferta francese per i capitolini

È tempo di tornare in campo in Europa anche per la rinnovata Roma che, per la prima giornata della fase a campionato dell’Europa League, vola in Francia per affrontare il Nizza.

Gasperini osserva la sua Roma dalla panchina
Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it

I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Franck Haise, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta netta patita sul campo del Brest, 4-1 il risultato finale, la terza nelle cinque partite della Ligue 1 disputate fino a questo momento. Sei punti in classifica per i transalpini.

Di contro, morale alle stelle in casa giallorossa col primo derby della Capitale vinto in panchina per Gian Piero Gasperini, all’esordio nella stracittadina, grazie alla rete decisiva del rientrante Lorenzo Pellegrini. Nove punti in graduatoria, meno tre dalla capolista Napoli di Antonio Conte a punteggio pieno.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Riviera di Nizza.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA-ROMA

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi.All. Haise

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Ferguson.All. Gasperini

ARBITRO: Guillermo Cuadra Fernandez (Spagna)

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie