DIRETTA Europa League, Nizza-Roma | Segui la cronaca LIVE

Esordio stagionale in Europa League per i giallorossi di mister Gasperini: trasferta francese per i capitolini
È tempo di tornare in campo in Europa anche per la rinnovata Roma che, per la prima giornata della fase a campionato dell’Europa League, vola in Francia per affrontare il Nizza.
I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Franck Haise, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta netta patita sul campo del Brest, 4-1 il risultato finale, la terza nelle cinque partite della Ligue 1 disputate fino a questo momento. Sei punti in classifica per i transalpini.
Di contro, morale alle stelle in casa giallorossa col primo derby della Capitale vinto in panchina per Gian Piero Gasperini, all’esordio nella stracittadina, grazie alla rete decisiva del rientrante Lorenzo Pellegrini. Nove punti in graduatoria, meno tre dalla capolista Napoli di Antonio Conte a punteggio pieno.
Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Riviera di Nizza.
PROBABILI FORMAZIONI NIZZA-ROMA
NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi.All. Haise
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Ferguson.All. Gasperini
ARBITRO: Guillermo Cuadra Fernandez (Spagna)