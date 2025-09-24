Atalanta
Inter, cessione Dimarco a gennaio: c’è il via libera di Oaktree

Il terzino è legato all’Inter da altri due anni e mezzo di contratto

Dimarco è tornato al gol domenica sera contro il Sassuolo, oltre sei mesi dopo l’ultimo siglato in casa del Napoli nello scontro diretto del 1° marzo scorso. A San Siro non segnava addirittura da nove mesi, precisamente dal 6 dicembre 2024, nel 3-0 rifilato al Parma, a conferma di come l’ultimo anno sia stato piuttosto complicato per lui, tanto da finire nel mirino dei tifosi. Diventando, forse, meno intoccabile rispetto a prima, con Inzaghi.

Chivu ha una gran considerazione di Carlos Augusto, palesatasi in questo inizio di stagione. E chissà che questo non possa incidere anche in chiave calciomercato. In aggiunta al fatto che il milanese è ormai prossimo a spegnere 28 candeline: siamo quasi in zona rossa per Oaktree, che con il terzino con un passato in Svizzera potrebbe pure realizzare una corposa plusvalenza.

Proprio per questo, secondo ‘Il Napolista’, il fondo statunitense sarebbe pronto a dare il via libera alla cessione di Dimarco. Già a gennaio, qualora un club si presentasse con una proposta importante. A tal proposito, la medesima fonte dà il Manchester United molto interessato al classe ’97: Amorim lo riterrebbe perfetto per il suo 3-4-3.

Se il tecnico portoghese dovesse mangiare il panettone, ecco che il club di Ineos potrebbe provare ad accontentarlo andando all’assalto del cartellino del numero 32 nerazzurro. Tornato (e rimasto) ad Appiano dal 2021, in quattro anni e qualche mese Dimarco ha:

  • Disputato 188 partite;
  • Segnato 19 gol;
  • Realizzato 15 assist;
  • Vinto 6 trofei, di cui uno Scudetto.

Dimarco, valore calato nell’ultimo anno

Dimarco è legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2027, con uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti. ‘Transfermarkt’ lo valuta 50 milioni di euro, ma il valore reale del terzino è calato nell’ultimo anno. Come sempre, però, il prezzo finale lo stabilisce esclusivamente il mercato.

