Dal sogno Mondiale alle dimissioni: fatale l’eliminazione in coppa

Sfuma il passaggio del turno in coppa e risultati negativi in campionato: il tecnico rassegna le dimissioni dopo il match

Dall’exploit al Mondiale per club alle dimissioni in panchina: questa la parabola del tecnico in poco meno di tre mesi.

Renato Gaucho Portaluppi, ex vecchia conoscenza anche del calcio italiano, non è più infatti l’allenatore del Fluminense. Il brasiliano si è dimesso nelle scorse ore, dopo l’eliminazione dai quarti di finale della Coppa Sudamericana per mano degli argentini del Lanus.

L’ex tecnico di Gremio e Flamengo guidava il Fluminense dallo scorso aprile e paga inoltre i risultati negativi delle ultime settimane in campionato, con la squadra al momento soltanto ottava in classifica nel massimo torneo brasiliano.

Panchina Fluminense, Renato Portaluppi rassegna le dimissioni

Renato Portaluppi, che da calciatore in carriera ha vissuto una non felicissima parentesi in Serie A con la maglia della Roma, ha rassegnale le sue dimissioni dopo il pareggio per 1-1 con il Lanus, che non è servito al Fluminense per ribaltare il ko dell’andata in Argentina e accedere così alle semifinali della Coppa Sudamericana.

Il 63enne allenatore ha guidato la formazione brasiliana in 40 partite, ottenendo 21 vittorie in tutte le competizioni. Il momento più alto della sua esperienza alla guida del Fluminense è stato tra giugno e luglio al Mondiale per Club, dove il club di Rio de Janeiro aveva eliminato l’Inter agli ottavi e a sorpresa raggiunto le semifinali, dove aveva ceduto il passo ai futuri campioni del Chelsea.

Nel comunicato ufficiale, il Fluminense rende noto di aver affidato per il momento la squadra all’assistente tecnico Marcao.