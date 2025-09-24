Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Arbitri, bufera totale: “Il Var così non funziona, va tolto di mezzo”

Foto dell'autore

Nuove critiche sul rapporto tra Var e direttori di gara in campo, allarme su tutta la classe arbitrale dopo il weekend nero

Non è stato un fine settimana facile in Serie A, dal punto di vista arbitrale, tutt’altro. Le polemiche infuriano dopo gli eventi di gare come Verona-Juventus e Napoli-Pisa, rinfocolate dalle dichiarazioni del designatore Rocchi che ha ammesso alcuni errori e mostrato criticità nel funzionamento del sistema Var. Secondo alcuni opinionisti, a queste condizioni il Var potrebbe anche essere rimosso.

Schermo Var
Arbitri, bufera totale: “Il Var così non funziona, va tolto di mezzo” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Il dibattito tiene banco a ‘Radio Radio’, dove c’è chi ritiene che il sistema così com’è adesso aumenti soltanto la confusione e l’incertezza. A partire dal giornalista Gianni Visnadi, che spiega: “Sappiamo che arbitrare non è facile, Var e televisione sono grandi ausili per rimediare. Lasciare però che ci sia la sensazione che il Var abbia addirittura peggiorato le cose è davvero tremendo da parte della classe arbitrale”. Gli fa eco l’opinionista Roberto Pruzzo, ex attaccante: “A questo punto, per ripristinare la responsabilità dell’arbitro, c’è tanto da chiarire, non si da’ la possibilità di crescere agli arbitri stessi. Se funziona così, forse il Var va tolto di mezzo“.

Arbitri, Agresti: “Crezzini in difficoltà con Mazzoleni, il Var quasi sempre impone la sua visione”

Si dilunga poi su diverse problematiche della classe arbitrale, prendendo le mosse da quanto avvenuto in Napoli-Pisa, il giornalista Stefano Agresti, che evidenzia le principali criticità nel sistema odierno.

L'arbitro Valerio Crezzini
Arbitri, Agresti: “Crezzini in difficoltà con Mazzoleni, il Var quasi sempre impone la sua visione” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

“Agli arbitri mi sembra mancare il buon senso, poi è difficile pensare che un giovane come Crezzini possa mettere in dubbio il suggerimento di un vecchio arbitro come Mazzoleni, esperto e ritenuto eccelso Varista – ha affermato Agresti – In generale, il Var non chiama per far decidere l’arbitro di campo, ma sostanzialmente per farlo decidere sulla base di ciò che dice lui e infatti è quello che avviene quasi sempre”. A ben guardare, c’è già, in nuce, materiale per le future polemiche. E nel fine settimana ci sono Juve-Atalanta e Milan-Napoli…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie