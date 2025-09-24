Arbitri, bufera totale: “Il Var così non funziona, va tolto di mezzo”

Nuove critiche sul rapporto tra Var e direttori di gara in campo, allarme su tutta la classe arbitrale dopo il weekend nero

Non è stato un fine settimana facile in Serie A, dal punto di vista arbitrale, tutt’altro. Le polemiche infuriano dopo gli eventi di gare come Verona-Juventus e Napoli-Pisa, rinfocolate dalle dichiarazioni del designatore Rocchi che ha ammesso alcuni errori e mostrato criticità nel funzionamento del sistema Var. Secondo alcuni opinionisti, a queste condizioni il Var potrebbe anche essere rimosso.

Il dibattito tiene banco a ‘Radio Radio’, dove c’è chi ritiene che il sistema così com’è adesso aumenti soltanto la confusione e l’incertezza. A partire dal giornalista Gianni Visnadi, che spiega: “Sappiamo che arbitrare non è facile, Var e televisione sono grandi ausili per rimediare. Lasciare però che ci sia la sensazione che il Var abbia addirittura peggiorato le cose è davvero tremendo da parte della classe arbitrale”. Gli fa eco l’opinionista Roberto Pruzzo, ex attaccante: “A questo punto, per ripristinare la responsabilità dell’arbitro, c’è tanto da chiarire, non si da’ la possibilità di crescere agli arbitri stessi. Se funziona così, forse il Var va tolto di mezzo“.

Arbitri, Agresti: “Crezzini in difficoltà con Mazzoleni, il Var quasi sempre impone la sua visione”

Si dilunga poi su diverse problematiche della classe arbitrale, prendendo le mosse da quanto avvenuto in Napoli-Pisa, il giornalista Stefano Agresti, che evidenzia le principali criticità nel sistema odierno.

“Agli arbitri mi sembra mancare il buon senso, poi è difficile pensare che un giovane come Crezzini possa mettere in dubbio il suggerimento di un vecchio arbitro come Mazzoleni, esperto e ritenuto eccelso Varista – ha affermato Agresti – In generale, il Var non chiama per far decidere l’arbitro di campo, ma sostanzialmente per farlo decidere sulla base di ciò che dice lui e infatti è quello che avviene quasi sempre”. A ben guardare, c’è già, in nuce, materiale per le future polemiche. E nel fine settimana ci sono Juve-Atalanta e Milan-Napoli…