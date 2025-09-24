Allegri parte bene in Coppa Italia: i 5 allenatori che hanno vinto per più volte il trofeo

Il tecnico toscano trova subito una vittoria convincente con il suo Milan e passa il turno: scopri quali sono i 5 allenatori che hanno vinto per più volte il trofeo nazionale

Un Milan convincente e dominante quello che si è sbarazzato per 3-0 del Lecce a San Siro. Il ritorno al gol di Gimenez è una splendida notizia, così come aver rivisto tra i pali Mike Maignan. In attesa del ritorno di Leao, che dovrebbe essere convocato contro il Napoli, i rossoneri si godono il passaggio del turno in Coppa Italia.

Un trofeo che, lo scorso anno, la squadra ha sfiorato, perdendo in finale contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Per il tecnico dei rossoblù si è trattato del suo primo successo nella competizione, ma c’è chi ha fatto molto bene in passato in questo torneo. Abbiamo deciso di dedicare proprio un focus ai 5 allenatori che hanno vinto per più volte la Coppa Italia.

Eugenio Bersellini: i successi a cavallo tra anni ’70 e ’80

L’inizio della nostra top 5, in ordine crescente, è dedicato a Eugenio Bersellini. Dopo una carriera da giocatore trascorsa soprattutto tra Monza e Lecce, diventa allenatore dei pugliesi nel 1969. Sarà però quasi 10 anni dopo, nella stagione 1977/78 che conquisterà il suo primissimo trofeo, la Coppa Italia, appunto, guidando l’Inter.

Con i nerazzurri vincerà il titolo anche 4 anni più tardi (oltre a uno scudetto), per poi ottenere ancora un successo con la Sampdoria nella stagione 1984/85. Un totale di 3 titoli vinti, che gli permettono di entrare nella nostra classifica. Menzione d’onore per altri due tecnici che hanno ottenuto lo stesso traguardo: Rocco e Liedholm, vincitori, però, con un solo club.

Simone Inzaghi: dalla Lazio all’Inter

Abbiamo voluto premiare chi è riuscito nell’obiettivo di centrare la vittoria della Coppa Italia con almeno due club. Anche Simone Inzaghi conta 3 successi nella competizione con, appunto, due squadre differenti. Dopo una vita come calciatore alla Lazio, nella stagione 2018/19 mette la firma come allenatore dei biancocelesti, alzando il trofeo nazionale.

Si ripeterà con l’Inter per due stagioni consecutive: 2021/22 contro la Juventus e 2022/23 contro la Fiorentina. Sempre con la Lazio, sfiorò la vittoria anche nel 2017, perdendo però in finale con i bianconeri. La sua capacità di risultare decisivo nelle partite singole, gli hanno permesso di ottenere un posto di diritto nella nostra classifica.

Sven-Goran Eriksson: re della capitale

Il terzo e il secondo posto della nostra classifica sono perfettamente equi. La scelta, dunque, è puramente casuale. Entrambi i nomi hanno vinto la Coppa Italia per 4 volte e con 3 squadre differenti. Il primo di questi due, è Sven-Goran Eriksson, che è stato in grado di compiere questa piccola impresa guidando entrambe le squadre della capitale. Quasi un unicum.

Nella stagione 1985/86 vince per la prima volta la competizione sulla panchina della Roma, ma sarà solamente l’inizio. Nel 1993/94 porta al trionfo la Sampdoria, che ritroviamo nuovamente in questa nostra top 5. Chiude il cerchio con due vittorie alla guida della Lazio tra il 1997/98 e il 1999/2000. Lo svedese lascerà un ricordo indelebile tra i biancocelesti, vincendo anche uno storico scudetto.

Roberto Mancini: dominante negli anni 2000

A inizio secolo è stato lui a monopolizzare i successi nel torneo. Il secondo degli allenatori a vincere per 4 volte la competizione, con 3 squadre differenti, è Roberto Mancini. Il ciclo di trionfi ha avuto inizio nel 2000/2001 alla guida della Fiorentina, una new entry tra i club presenti in questa classifica. Già viste, invece, le altre due società portate al successo.

Nel 2003/2004 fu ancora la volta della Lazio, presente in numerose circostanze all’interno del nostro focus. La doppietta arrivò tra il 2004/2005 e il 2005/2006 con le due conquiste alla guida dell’Inter, squadra di cui è diventato un simbolo in quegli anni. Ben tre vittorie consecutive, che lo hanno reso uno degli allenatori più iconici nella storia della Coppa Italia.

Massimiliano Allegri: nessuno come Max

C’è chi, però, è riuscito a fare ancora di più, aprendo un vero e proprio ciclo di trionfi. Il nostro articolo si è aperto con il suo passaggio del turno sulla panchina del Milan e si chiude con le vittorie passate del titolo. Massimiliano Allegri ha vinto per 5 volte la Coppa Italia e mai nessuno è riuscito a raggiungere o superare questi numeri nella storia.

Non è stato in grado solamente di alzare il trofeo in cinque occasioni, ma è stato anche l’unico tecnico capace di vincerlo per ben 4 anni consecutivi. Max Allegri ha permesso alla Juventus di vincere la competizione tra il 2014/15 e il 2017/18 e ha ottenuto l’ultimo trionfo nella stagione 2023/24, l’ultima in assoluto sulla panchina bianconera.