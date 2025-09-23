Tre turni di squalifica: mazzata ufficiale dopo la quarta giornata

Dopo la conclusione della quarta giornata di campionato il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti: mano pesante con due squalificati

Una volta mandata in archivio l’ultimo turno di campionato è tempo di fare i conti con le conseguenze del fine settimana.

A tal proposito il giudice sportivo ha squalificato ben cinque calciatori in Serie B, proponendo sanzioni pesanti in particolare per due elementi. Tre turni per Cherubini della Sampdoria e Duncan del Venezia, protagonisti di gesti brutti rispettivamente nelle partite contro Monza e Cesena. Un turno è invece toccato a Ciurria (Monza), Enrici (Avellino) e Tiritiello (V. Entella).

Di seguito la nota ufficiale:

“SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CHERUBINI Luigi (Sampdoria): per avere, al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente alla gamba un calciatore della squadra avversaria.

DUNCAN Joseph Alfred (Venezia): per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con violenza la coscia di un calciatore della squadra avversaria che si trovava a terra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIURRIA Patrick (Monza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete

ENRICI Patrick (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

TIRITIELLO Andrea (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”.

Tra gli allenatori ha incassato un turno di stop Castori del Sudtirol “per avere, al termine del primo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara

una critica gravemente irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente”. Stessa sorte anche per Bertarelli “per avere, al 50° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.