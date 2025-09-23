Terremoto Atletico Madrid, deciso l’esonero di Simeone

Non solo l’allenatore, l’argentino è il simbolo del club: ma l’inizio di stagione è stato terribile

Simeone esonerato dall’Atletico Madrid. Secondo ‘El Gol Digital’ il club spagnolo potrebbe mandarlo via durante la prossima pausa per le Nazionali del 6-14 ottobre. Sarebbe una decisione clamorosa oltre che storica, considerato quel che rappresenta il ‘Cholo’ per l’Atletico e da quando siede sulla panchina dei ‘Colchoneros’: dicembre 2011, ovvero da 14 anni.

L’Atletico starebbe valutando il licenziamento di Simeone, il cui contratto scade nel 2027, a causa dei pessimi risultati ottenuti dalla squadra in questo avvio di stagione. Nella Liga è dodicesimo, con appena 6 punti (una sola vittoria) conquistati nelle prime 5 giornate. In buona sostanza si tratta del peggior inizio di Simeone da quando è tornato all’Atleti nelle vesti di allenatore.

Male è cominciato pure il cammino in Champions: all’esordio ko al sapore di beffa per 3-2 contro il Liverpool, dopo comunque aver rimontato da 2-0 a 2-2. Che non sia un momento sereno, lo conferma anche il post gara con l’argentino arrivato allo scontro con un tifoso dei ‘Reds’, tal Jonny Poulter il quale gli ha lanciato accuse pesanti.

Just putting it out there. Nothing racist, no mention of any war or slurs of any kind. Up the reds pic.twitter.com/UnQSblVZhU — Jonny Poulter (@jonnyplfc6) September 18, 2025

“Non c’è stato nulla di razzista detto da me o da chiunque altro, mai stato un accenno alla Guerra delle Falkland. Non ho mai detto nulla, a parte vai a farti fottere… Quando hanno pareggiato, hanno esultato davanti a noi e poi un assistente di Simeone è venuto da me e mi ha sputato“.

Simeone è il tecnico più pagato al mondo

Simeone non è solo l’allenatore dell’Atletico Madrid, ne è il simbolo dentro e fuori dal campo. Non a caso gli è stato garantito uno stipendio da oltre 30 milioni a stagione: a tutt’oggi è l’allenatore più pagato al mondo, secondo l’ex compagno alla Lazio Simone Inzaghi che dall’Al-Hilal percepisce 25/26 milioni l’anno.

In questo trilustre, il club è diventato grande per merito soprattutto del tecnico di San Nicolas, oltre che naturalmente di investimenti importanti in sede di mercato: 176 milioni i soldi spesi nell’ultima sessione estiva.

In quattordici anni sulla panchina dell’Atletico, Simeone ha vinto:

2 campionati;

2 Europa League;

2 Supercoppe europee;

1 Copa del Rey e 1 Supercoppa nazionale;

Non sono dei titoli, ma le 2 finali di Champions raggiunte rappresentano comunque traguardi significativi per un club come l’Atletico. Ma ogni ciclo, anche i più lunghi e all’apparenza indistruttibili, ha una fine.