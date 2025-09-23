Atalanta
Scontro Milan-Lecce, accuse pesanti: “Una buffonata, togliamo la squadra”

La gara del quarto turno di Coppa Italia segnata dall’espulsione di Siebert, tra i pugliesi, dopo venti minuti: sui social critiche roventi per tutti

Appena ventiquattr’ore dopo Napoli-Pisa e le sue polemiche, anche in Milan-Lecce di Coppa Italia non mancano le critiche sull’arbitraggio. La pietra dello scandalo è l’espulsione del pugliese Siebert, per fallo su chiara occasione da gol su Nkunku. Sui social, l’operato dell’arbitro Tremolada ha fatto assai discutere in tutti i sensi.

Il fallo di Siebert su Nkunku in Milan-Lecce
Scontro Milan-Lecce, accuse pesanti: “Una buffonata, togliamo la squadra” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Il fischietto aveva interrotto immediatamente l’azione, non avvedendosi dell’arrivo di Gimenez che avrebbe potuto proseguire l’azione e segnare. La prima sanzione per il difensore del Lecce, poi, era stata il cartellino giallo, tramutato in rosso solamente dopo revisione al Var. Per questo motivo, in tanti si sono scagliati contro il direttore di gara. Molti per una topica solo parzialmente corretta, ma anche altri lamentando una espulsione a loro dire ingiusta. Ecco alcuni commenti su ‘X’:

Ciò su cui sembrano tutti d’accordo, comunque, è la difficoltà della classe arbitrale, il cui livello è destinato a scatenare polemiche continue per tutto l’anno. Il clima si fa già rovente.

