Scontro Milan-Lecce, accuse pesanti: “Una buffonata, togliamo la squadra”

La gara del quarto turno di Coppa Italia segnata dall’espulsione di Siebert, tra i pugliesi, dopo venti minuti: sui social critiche roventi per tutti

Appena ventiquattr’ore dopo Napoli-Pisa e le sue polemiche, anche in Milan-Lecce di Coppa Italia non mancano le critiche sull’arbitraggio. La pietra dello scandalo è l’espulsione del pugliese Siebert, per fallo su chiara occasione da gol su Nkunku. Sui social, l’operato dell’arbitro Tremolada ha fatto assai discutere in tutti i sensi.

Il fischietto aveva interrotto immediatamente l’azione, non avvedendosi dell’arrivo di Gimenez che avrebbe potuto proseguire l’azione e segnare. La prima sanzione per il difensore del Lecce, poi, era stata il cartellino giallo, tramutato in rosso solamente dopo revisione al Var. Per questo motivo, in tanti si sono scagliati contro il direttore di gara. Molti per una topica solo parzialmente corretta, ma anche altri lamentando una espulsione a loro dire ingiusta. Ecco alcuni commenti su ‘X’:

Abbiamo rischiato una situazione ex Spezia.#MilanLecce — Mirco (@mirco_02_) September 23, 2025

Abbiamo rischiato una situazione ex Spezia.#MilanLecce — Mirco (@mirco_02_) September 23, 2025

Mi sa che oggi ci hanno mandato un altro fenomeno ad arbitrare#MilanLecce — Devil R&B 🇦🇪 (@gianpy_83) September 23, 2025

Ma questi arbitri dove li trovano? Nel dash? #MilanLecce — shevatvb (@shevatvb) September 23, 2025

Arbitro orrendo, RIFORMATE GLI ARBITRI #MilanLecce — Zimo (@zimo_d) September 23, 2025

ma se non da rosso togliamo la squadra dal campo dai — GIORGIO FURLANI MERDA (@mennieffe) September 23, 2025

Credo sia il cartellino rosso più osceno che io abbia mai visto — PieLuca8 (@Luca8Pie) September 23, 2025

Se ce lo avessero dato contro me ne sarei andato, rosso inesistente — Barry l’allegriano (@LorenzoPiolista) September 23, 2025

Ovvio che non mi dispiace, ma questo fallo sanzionarlo con il rosso è, a mio avviso, follia.

Il Var … bah …#MilanLecce #CoppaItalia — barbara galeotti (@zugrusina) September 23, 2025

Andate a cagare. Poi lamentatevi se non ci sono più difensori.

Ma che regole di ingaggio sono queste?

Espulsione per cosa? Come puoi difenderti così?#MilanLecce — Vincenzo Ghezzi (@ghevinc) September 23, 2025

questa espulsione rovina una partita al 20esimo, ma chi cazzo lo fa il regolamento, paperino? — . (@FinallyMichele) September 23, 2025

@AIA_it avera mandato l’arbitro peggiore.. ha sbagliato a no. Dare vantaggio ha sbagliato con il giallo… il pesce puzza dallal testa e Rocchi si deve dimettere — Rsvr46 (@RuggieroSa50130) September 23, 2025

Ciò su cui sembrano tutti d’accordo, comunque, è la difficoltà della classe arbitrale, il cui livello è destinato a scatenare polemiche continue per tutto l’anno. Il clima si fa già rovente.