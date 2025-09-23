Scelto il dopo Sommer: nuova coppia tra i pali per Chivu

L’esito del sondaggio odierno sulla situazione della porta dei nerazzurri. La scelta è fatta tra i pali

L’Inter torna a vincere anche in campionato col successo sul Sassuolo che dà seguito a quello di Champions contro l’Ajax. Due serate positive utili a dimenticare i flop con Udinese e Juve delle uscite precedenti.

Partite queste che hanno finito per mettere in discussione una figura come quella di Sommer, criticato dopo il ko di Torino e nuovamente al centro del villaggio nell’uscita europea, al netto dei rumors di mercato su un futuro guardiano interista. Contro il Sassuolo è stata quindi la volta di Martinez, lanciato da Chivu titolare e ripagato con una gara sufficiente.

Una rotazione tra presente e futuro che lo stesso allenatore rumeno ha spiegato a ‘Dazn’: “Martinez ha la mia stima e l’ho già detto. Ho portieri validi, che si completano, aiutano, sono contento della sua prestazione. L’obiettivo è farlo integrare, non vorrei che in futuro possa succedere qualcosa che ci possa lasciare senza soluzioni. Yann rimane la prima scelta ma Peppo avrà la possibilità di giocare, è una cosa importante: non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per farlo giocare”.

Calciomercato Inter, decisa la coppia tra i pali: Caprile insieme a Martinez

Chivu ha quindi fiducia in entrambi i portieri, ma le voci sul futuro di Sommer alla luce dell’età si inseguono. L’Inter potrebbe ringiovanire la porta affiancando allo stesso Martinez un altro elemento interessante.

È proprio questo l’argomento del sondaggio odierno proposto su X dalla redazione di Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Possibile cambio di guardia tra i pali dell’#Inter la prossima estate: su quale coppia di portieri puntereste? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 23, 2025

Avevamo chiesto su quale coppia di portieri puntereste con un ventaglio di quattro scelte a disposizione. A trionfare con il 41,2% delle preferenze è l’accoppiata composta da Martinez ed Elia Caprile, ex Napoli che ora sta ben impressionando a Cagliari.

La conferma dell’attuale parco portieri si assesta sul 29,4% seguito dall’ipotesi Carnesecchi-Sommer. Chiude con enorme distanza la coppia Caprile-Sommer.