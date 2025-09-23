Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Scelto il dopo Sommer: nuova coppia tra i pali per Chivu

Foto dell'autore

L’esito del sondaggio odierno sulla situazione della porta dei nerazzurri. La scelta è fatta tra i pali 

L’Inter torna a vincere anche in campionato col successo sul Sassuolo che dà seguito a quello di Champions contro l’Ajax. Due serate positive utili a dimenticare i flop con Udinese e Juve delle uscite precedenti.

Sommer
Scelto il dopo Sommer: nuova coppia tra i pali per Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

Partite queste che hanno finito per mettere in discussione una figura come quella di Sommer, criticato dopo il ko di Torino e nuovamente al centro del villaggio nell’uscita europea, al netto dei rumors di mercato su un futuro guardiano interista. Contro il Sassuolo è stata quindi la volta di Martinez, lanciato da Chivu titolare e ripagato con una gara sufficiente.

Una rotazione tra presente e futuro che lo stesso allenatore rumeno ha spiegato a ‘Dazn’: “Martinez ha la mia stima e l’ho già detto. Ho portieri validi, che si completano, aiutano, sono contento della sua prestazione. L’obiettivo è farlo integrare, non vorrei che in futuro possa succedere qualcosa che ci possa lasciare senza soluzioni. Yann rimane la prima scelta ma Peppo avrà la possibilità di giocare, è una cosa importante: non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per farlo giocare”.

Calciomercato Inter, decisa la coppia tra i pali: Caprile insieme a Martinez

Chivu ha quindi fiducia in entrambi i portieri, ma le voci sul futuro di Sommer alla luce dell’età si inseguono. L’Inter potrebbe ringiovanire la porta affiancando allo stesso Martinez un altro elemento interessante.

Caprile
Calciomercato Inter, decisa la coppia tra i pali: Caprile insieme a Martinez (LaPresse) – Calciomercato.it

È proprio questo l’argomento del sondaggio odierno proposto su X dalla redazione di Calciomercato.it:

Avevamo chiesto su quale coppia di portieri puntereste con un ventaglio di quattro scelte a disposizione. A trionfare con il 41,2% delle preferenze è l’accoppiata composta da Martinez ed Elia Caprile, ex Napoli che ora sta ben impressionando a Cagliari.

La conferma dell’attuale parco portieri si assesta sul 29,4% seguito dall’ipotesi Carnesecchi-Sommer. Chiude con enorme distanza la coppia Caprile-Sommer.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie