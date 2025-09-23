Atalanta
Pio Esposito al posto di Lautaro o Thuram: per i tifosi non ci sono dubbi

Pio Esposito può davvero insidiare Lautaro o Thuram? I tifosi non hanno dubbi: il verdetto dopo Ajax e Sassuolo

Contro il Sassuolo è arrivata un’altra prova convincente da parte di Pio Esposito. Il giovane talento dell’Inter, schierato ancora al posto di Lautaro Martinez, ha offerto un’altra prestazione di livello anche se ancora senza gol.

Pio Esposito al posto di Lautaro e Thuram: cosa dicono i tifosi dell'Inter

“Esposito regge botta, può lasciare che Thuram attacchi la profondità. Pio ha caratteristiche importanti per noi, si completano. Sa integrarsi bene con tutti gli altri tre, sa giocare la palla, dribbla”, ha dichiarato Cristian Chivu nel post partita. L’ex Spezia ha già convinto tutti e si candida ad essere il nuovo idolo dei tifosi nerazzurri. Tuttavia, almeno in questa stagione sarà difficile per il classe 2005 scavalcare nelle gerarchie Thuram o capitan Lautaro Martinez.

Inter, i tifosi confermano la coppia Thuram-Lautaro Martinez

Qual è la coppia migliore per l’attacco dell’Inter? Lo abbiamo chiesto ai nostri utenti nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it.

A stravincere il sondaggio è la coppia attualmente titolare, Lautaro-Thuram, con il 69,4% dei voti. Esposito-Thuram raccoglie il 12,2% delle preferenze, mentre Esposito-Lautaro è stato votato dal restante 18,4% degli utenti.

