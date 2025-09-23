Nizza-Roma, riecco Hermoso: la probabile formazione e le condizioni di Dybala e Bailey | VIDEO CM.IT

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria alla vigilia della prima trasferta di Europa League in casa del Nizza e due giorni dopo la vittoria nel derby

Dopo il recupero certificato di Wesley, anche oggi regolarmente in gruppo (e nei minuti prima della seduta a colloquio con Massara), Gasperini ritrova anche Hermoso che dopo aver saltato la Lazio è tornato solo oggi con i compagni, come da programma.

Lo spagnolo si è allenato con una vistosa fasciatura al polpaccio infortunato, sarà comunque convocato ma non titolare. Si è rivisto anche Paulo Dybala, anche se chiaramente non in gruppo: l’argentino ha svolto ancora differenziato sul campo adiacente, può tornare a disposizione per il match con il Lille o al più tardi in casa della Fiorentina. Ci vorrà invece un po’ più di tempo per Bailey, che rischia di non rientrare prima della sosta di ottobre.

Gasperini intanto è alle prese con l’undici iniziale che dovrebbe contare su El Aynaoui (parlerà lui con il mister in conferenza alle 19.30), verosimilmente a centrocampo con El Shaarawy e Soulé alle spalle di Ferguson. Sugli esterni scalpita Tsimikas e a destra il ballottaggio è tra il rientrante Wesley e Rensch. In difesa Mancini e Ndicka confermati con Celik che si gioca l’altra maglia con Ghilardi.