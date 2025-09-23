Nizza-Roma, Gasperini sorprende tutti su Dybala: “Ecco quando rientrerà”

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida dell’Allianz Riviera contro i francesi di Haise: le parole su Dovbyk, Angelino e le condizioni di Dybala

DA NIZZA – Dopo la vittoria nel derby la Roma è attesa subito dalla sfida con il Nizza che segna l’esordio in questa Europa League, con diversi dubbi di formazione a così poco tempo dalla sfida di campionato. E soprattutto offre un aggiornamento non positivissimo su Paulo Dybala.

Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha preso la parola in conferenza stampa dalla pancia dell’Allianz Riviera:

Può cambiare 5 giocatori come faceva all’Atalanta? Ci dobbiamo aspettare Dovbyk titolare? “Nell’ultimo allenamento hanno fatto entrambi molto bene. La mia idea è allargare un po’ la rosa, abbiamo la possibilità di ruotare, faccio delle prove in queste partite. Si è creato un gruppo di giocatori solidi, ma prima o poi dobbiamo ottenere più sicurezza in altri giocatori”.

C’è qualche soluzione particolare per domani? “A parte col Torino siamo sempre andati in gol, abbiamo difficoltà alcune volte in quando andiamo in vantaggio e ci limitiamo più a difendere l’1-0 e le partite restano in bilico. La sensazione è che non si continui a giocare allo stesso modo dopo il vantaggio, quindi finiamo per subire. Spesso portiamo in porto il risultato, magari con eccessiva prudenza”.

Su Boga. “È un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo, a Bergamo è venuto con grandi aspettative, dopo il Papa Gomez, a Bergamo non è riuscito a rispettare le aspettative migliori ma lo ricordo come un giocatore che come comportamento è sempre stato molto disponibile, utile e molto forte”.

La Roma è una delle favorite per la vittoria finale come dice il ranking? “Rispetto a qualche anno fa le squadre cambiano e sono diverse. Non lo so, vale anche per il campionato. Stiamo cercando di ricostruirci, di arrivare tramite un modo di giocare diverso, sta facendo il suo percorso, non credo ora sia possibile dire che la Roma è favorita. Deve pensare a crescere e giocare meglio, inserire altri giocatori nella rosa. Questa è una competizione molto diversa rispetto a prima, c’è una classifica e un calendario non sempre uguale per tutti, il nostro è molto difficile, anche in trasferta non sono ambienti facili. Dobbiamo fare punti con chiunque”.

Dybala e Bailey a che punto sono? “Dopo la sosta entrambi, non penso prima”.

Su Pellegrini. “Lui è in grado di giocare domani, lo sono tutti. Lui viene da un periodo di inattività, magari la partita dell’altro giorno su di lui può avere un peso superiore, ma non penso che nel calcio di oggi sia un problema giocare a distanza ravvicinata. L’unico problema è il rischio di infortunio, ma se un giocatore sta bene o è allenato bene”.

Haise ha detto che si è ispirato a lei. “Mi fa piacere, ho avuto un ritorno importante con le coppe, con l’Europa League e la Champions. C’è stato un grande apprezzamento in Europa, il mio modo di giocare non ce l’avevano tanti, aver ispirato allenatori importanti è motivo di grande orgoglio”.

Come pensa di battere il Nizza? “Penso che sarà una partita dove entrambe le squadre cercheranno di ottenere il massimo. Quando due squadre giocano in un modo simile, a specchio, contano i dettagli e i particolari. Ognuno di noi cercherà di far prevalere questo. La vedo come una partita aperta, spero sia una buona partita. Non credo che ci saranno in campo due squadre che cercheranno di speculare sul risultato”.

Cosa manca ad Angelino e cosa potrebbe trovare in più da Tsimikas? “Non ho questo mal di testa sulle differenze tra l’uno e l’altro. Abbiamo 23 giocatori ed è normale che ci siano rotazioni, che non riguardano solo Angelino e Tsimikas. Dobbiamo allargare la possibilità di giocare con più giocatori. Non manca niente a nessuno dei due, sono due giocatori molto identificati che giocano in un ruolo praticamente uguale e difficilmente ne possono fare altri. Si alterneranno durante la partita, ma non certo per mancanze dell’uno o dell’altro”.

Accanto a Gasperini c’era anche Neil El Aynaoui, che torna a casa a pochi mesi dalla cessione dal Lens allenato proprio da Haise attuale tecnico del Nizza.

Ti aspetti di giocare? “Conosco bene il campionato francese, poi qui è una nuova vita, conosco meglio la squadra, i metodi sono diversi e cerco di essere pronto quando mi chiamano, per dare il massimo e aiutare la squadra”.

Che squadra dobbiamo aspettarci? Che allenatore è Haise, lo hai avuto? “Sì, l’ho conosciuto, con lui son ostato al livello più alto. Dobbiamo aspettarci una squadra con principi simili a quelli del mister Gasperini. Abbiamo analizzato quello che faceva il Nizza, mi aspetto una squadra che gioca bene”.

Pensi di poter ripetere i numeri dei gol in Francia? “Il calcio italiano e francese sono molto diversi. Se posso fare così tanti gol non te lo so dire, non ho una cifra in testa. Se posso aiutare la squadra lo farò, non contano le cifre ma aiutare la squadra al massimo”.