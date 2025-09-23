Milan, cambia tutto: prendono Kean al posto di Gimenez

Valzer di attaccanti in vista delle prossime sessioni. Il centravanti messicano e quello italiano hanno il destino incrociato

Due dei bomber più attesi ma meno positivi di questo inizio di stagione sono senza dubbio Moise Kean e Santiago Gimenez.

L’attaccante della Fiorentina partiva tra i grandi favoriti per vincere il titolo di capocannoniere dopo l’exploit dello scorso anno eppure qualcosa si è inceppato. I conti non tornano e il centravanti italiano è ancora fermo alla casella zero, più o meno di pari passo col rendimento della Fiorentina che sotto i dettami di Stefano Pioli fatica ad ingranare. La viola è ancora a secco di vittorie in Serie A con appena due punti raccolti ed una serie di polemiche infinita.

Destino diverso per il Milan che con Allegri dopo il ko iniziale contro la Cremonese ha iniziato ad ingranare con ben tre vittorie in serie, l’ultima delle quali molto convincente ad Udine. Ciononostante a far riflettere è proprio il rendimento offensivo di Santiago Gimenez, per ora attaccante titolare del Diavolo, che in 5 partite, compresa la Coppa Italia, è rimasto ancora all’asciutto dal punto di vista realizzativo.

Le rispettive squadre vivono momenti opposti, eppure Kean e Gimenez restano uniti in un avvio senza soddisfazioni personali, il tutto mentre impazza il mercato in ottica futura che potrebbe mischiare ancora le carte.

Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid vuole un nuovo bomber: da Kean a Gimenez

In particolare ad irrompere nel futuro di Kean e Gimenez potrebbe arrivare l’Atletico Madrid che sta vivendo un inizio stagione ampiamente sottotono. La truppa di Simeone ha messo a referto appena 6 punti in 5 partite di Liga ed in generale fatica a concretizzare la produzione offensiva.

Per questa ragione i ‘Colchoneros’ starebbero pensando ad un colpo offensivo e secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ sarebbero tre i nomi in particolare.

Il primo è l’ex Samu Omorodion che sta facendo bene al Porto e che avrebbe però un prezzo ora molto elevato sui 50 milioni di euro. Valutazione importante anche per Kean che dopo l’esplosione dello scorso anno farebbe gola agli spagnoli e ben si sposerebbe con le esigenze della squadra.

La soluzione più economica porterebbe infine proprio a Gimenez, molto apprezzato da Simeone e ritenuto l’attaccante ideale per adattarsi allo stile dell’Atletico. Il prezzo sarebbe in discesa sui 20/30 milioni di euro. Il messicano e l’italiano potrebbero quindi battagliare per un posto al centro dell’attacco dei capitolini iberici.