L’esonero di Chivu prende quota: la doppia vittoria non basta

Le ultime vittorie non bastano a tranquillizzare l’ambiente. Il futuro dell’allenatore nerazzurro è in via di sviluppo

L’Inter è reduce da due successi di fila ottenuti tra Champions e campionato contro Ajax e Sassuolo. I nerazzurri hanno infatti già ripreso la marcia dopo un paio di uscite piuttosto problematiche contro Udinese e Juventus che avevano contribuito ad alzare immediatamente un polverone su Chivu e soci.

L’allenatore rumeno era subito finito al centro delle polemiche per l’inizio zoppicante della stagione, che in campionato ha già contribuito a creare un distacco rilevante con la concorrenza. I tre punti dell’ultimo weekend contro il Sassuolo risultano in questo senso importanti per ricominciare a camminare anche se lo stesso tecnico in conferenza è stato piuttosto netto: “Dovevamo chiuderla prima, ma bisogna anche saper soffrire e noi lo abbiamo fatto. Sono felice della prestazione dei ragazzi dal punto di vista qualitativo“.

“Ogni volta ci sono sempre delle piccole cose da aggiustare”, aveva ammesso Chivu che avrà dunque tanto da lavorare per alzare l’asticella di una squadra che l’anno scorso con Inzaghi è arrivata in fondo sia in Serie A che in Champions restando però a bocca asciutta.

Ora la palla è passata all’ex difensore che però è stato già messo in discussione a più riprese. Il futuro di Chivu da allenatore dell’Inter è tutto da vivere, con la quota esonero che inizia già a fare paura.

Calciomercato Inter, la quota dell’esonero di Chivu: futuro da decifrare

L’esonero di Chivu, nonostante le due recenti vittorie, non è ancora del tutto scongiurato sul medio periodo. Le quote per un addio già entro Natale fanno riflettere.

Stando a quanto riportato da ‘Eurobet’ l’addio del rumeno è pagato a quota 3,00, una cifra relativamente bassa considerando il progetto dell’Inter e le ultime vittorie di Thuram e soci.

L’esonero entro il 25 dicembre dell’allenatore nerazzurro non è quindi impossibile, fermo restando che le stesse quotazioni si muoveranno in base anche all’andamento della squadra delle prossime settimane.

Chivu non è comunque l’unico allenatore quotato da Eurobet: i più ‘vicini’ all’esonero sono Di Francesco a 1,81, Gilardino a 2,20, Juric a 2,50 e Grosso a 2,75. Tra i big fa specie anche la quota di Sarri pagato a 3,50 mentre Pioli è a 4,50 dopo le tante critiche per l’inizio horror della Fiorentina.