DIRETTA Coppa Italia, Milan-Lecce: le formazioni Ufficiali LIVE

Il match del 'Meazza' tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Di Francesco

Il Milan ospita il Lecce a San Siro in una gara di sola andata valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida che si è già giocata in campionato- lo scorso agosto in Salento con il successo 2-0 dei meneghini per effetto dei gol di Loftus-Cheek e Pulisic – che sarà diretta dall’arbitro Tremolada della sezione di Monza.

Da un lato i rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci da tre vittorie consecutive in Serie A dopo il ko al debutto contro la Cremonese, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Bari nel turno precedente. L’obiettivo è quello di trovare un altro successo prepararsi al meglio al big match di domenica contro il Napoli.

Dall’altro i giallorossi di Eusebio Di Francesco, privi dello squalificato Banda, hanno una serie negativa di tre sconfitte di fila dopo il pareggio all’esordio contro il Genoa. Ai trentaduesimi di finale hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia. In caso di parità al 90esimo si andrà ai rigori senza disputare i tempi supplementari. Chi si qualifica sarà ospite della Lazio agli ottavi di finale.

Milan-Lecce, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Italia 1 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Mediaset Infinity.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri (squalificato, in panchina Landucci)

LECCE (4-3-3): Fruchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Tete Morente. All. Di Francesco

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza

PROSSIMI IMPEGNI: Lecce-Bologna domenica 28 settembre ore 18; Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20:45.