Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dembelé è il Pallone d’Oro 2025: i 5 calciatori con più candidature e nessuna vittoria

Foto dell'autore

L’attaccante francese viene eletto come vincitore del premio individuale più ambito: scopri i 5 calciatori con più nominations e nessun successo 

Ousmane Dembelé vince il Pallone d'Oro
Dembelé è il Pallone d’Oro 2025: i 5 calciatori con più candidature e nessuna vittoria (Ansa) – Calciomercato.it

Quella di ieri è stata una serata che Ousmane Dembelé non si dimenticherà mai in tutta la sua vita. L’attaccante del Paris Saint Germain ha vinto il Pallone d’Oro del 2025, arrivando davanti a Lamine Yamal e a Vitinha. Chi avrebbe mai pronosticato, che l’attuale esterno del PSG avrebbe alzato il trofeo individuale più prestigioso tra tutti, prima di Kylian Mbappé.

Eppure, così è stato. L’attuale attaccante del Real Madrid si è classificato al di fuori della top 5, ma non è di certo l’unico esempio di giocatori che hanno ottenuto delle nominations, dovendosi accontentare delle briciole. Abbiamo, infatti, voluto dedicare un focus ai 5 calciatori con più candidature e nessuna vittoria nella storia del Pallone d’Oro.

Thierry Henry: il mancato successo di “Titi”

Thierry Henry fuori dal campo
Thierry Henry: il mancato successo di “Titi” (Ansa) – Calciomercato.it

La nostra classifica, in ordine crescente, inizia con un talento generazionale del calcio francese agli inizi del 2000. Thierry Henry conta ben 9 candidature alla vittoria del Pallone d’Oro ma nessun successo. Per ben 9 volte, infatti, l’attaccante è stato inserito nell’elenco dei 30 nomi dei calciatori più forti al mondo, senza riuscire ad alzare l’ambito trofeo.

Dopo il 19 posto del 1999 e prima di quello del 2007, Henry ha collezionato una serie di piazzamenti incredibili: nel 2001 è arrivato 9°, nel 2002 6°, nel 2000, 2004 e 2005 è arrivato 4°, nel 2006 è arrivato 3° dietro a Cannavaro e Buffon, mentre nel 2003 si è piazzato 2° alle spalle di Pavel Nedved. Per quasi un decennio ha rappresentato una costanza ai piani altissimi delle classifiche.

Neymar: il principe mai diventato re

Neymar in campo
Neymar: il principe mai diventato re (Ansa) – Calciomercato.it

Con lo stesso numero di nominations, ovvero 9, anche Neymar entra in questa classifica. Il brasiliano, a lungo definito un sicuro futuro Pallone d’Oro, non è mai riuscito ad alzare il trofeo. Nella seconda metà degli anni ’10 del 2000, si è dovuto scontrare con i mostri sacri Messi e Cristiano Ronaldo. Il principe brasiliano ha deluso con la nazionale e non è mai diventato un re.

L’ultimo piazzamento è il 16° posto del 2021, ma conta anche un 13° posto nel 2012 ai tempi del Santos, un 12° posto nel 2018, un 10° posto nel 2011, un 7° posto nel 2014, due quinti posti nel 2013 e 2016 e infine due terzi posti nel 2015 e 2017. Un successo sfiorato, per qualcuno meritato, ma che non è mai arrivato. O’Ney è rimasto un principe senza la sua corona.

Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante con più nominations

Ibrahimovic fuori dal campo
Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante con più nominations (Ansa) – Calciomercato.it

Nessun centravanti è riuscito ad entrare più volte nella top 30 del Pallone d’Oro come Zlatan Ibrahimovic. Per ben 11 volte, l’attaccante svedese è stato candidato al successo, senza però riuscire mai ad alzare il trofeo. Dagli anni nell’Ajax, all’arrivo alla Juventus, passando per Inter, Milan e PSG, Ibra ne ha girate tante di squadre, lasciando il segno.

Il piazzamento migliore dell’attaccante è stato il 4° posto del 2013 quando vestiva proprio la maglia del Paris Saint Germain. L’ultima volta in cui è stato inserito nella top 30, invece, è stato il 2016 con un 13° posto. Spesso a ridosso della top 10, ma mai sul podio: quei mancati successi in Champions League hanno pesato, così come la sua nazionale.

Gianluigi Buffon: il portiere migliore di sempre

Buffon alla cerimonia del Pallone d'Oro
Gianluigi Buffon: il portiere migliore di sempre (Ansa) – Calciomercato.it

Pochi dubbi. Almeno in epoca moderna, nessuno ha mantenuto una costanza tale come Gianluigi Buffon, che ha sfiorato la vittoria del Pallone d’Oro. In 11 nominations non è mai riuscito a trionfare, ma il suo è il ruolo più difficile per cui riuscirci. Nel 2006 è arrivato al secondo posto alle spalle di Cannavaro, dopo la vittoria del Mondiale, ma per molti avrebbe meritato il successo.

Tra i piazzamenti più iconici, anche il 4° posto del 2017, l’ultimo anno in cui è stato inserito tra i 30 candidati. Un risultato pazzesco per un calciatore della sua età e che di ruolo fa il portiere. Con l’attuale regolamento sarà sempre più complesso veder trionfare un portiere (chiedere a Donnarumma arrivato 9° nonostante abbia trascinato il PSG in Champions), ma Buffon resterà nella storia.

Paolo Maldini: un Pallone d’Oro per tutti

Paolo Maldini ex difensore
Paolo Maldini: un Pallone d’Oro per tutti (Ansa) – Calciomercato.it

Per molti il più grande difensore di tutti i tempi. Per qualcuno il calciatore italiano più forte di sempre. Per altri un fuoriclasse assoluto. Ciò che conta è che Paolo Maldini è in testa alla nostra classifica, con 13 nominations e nessuna vittoria del Pallone d’Oro. Probabilmente l’avrebbe meritato in più di una circostanza e in questo calcio moderno lo avrebbe vinto a mani basse.

Negli anni in cui è stato presente nelle top 30, però, il livello della competizione era altissimo. I due piazzamenti più alti per Maldini sono arrivati nel 1994 e nel 2003, in entrambi casi con un terzo posto. Nella prima circostanza fu Stoitchkov a vincere, mentre nel secondo caso è arrivato alle spalle del già citato Nedved e di quel Thierry Henry presente in questo articolo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie