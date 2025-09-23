Coppa Italia: tris Milan al Lecce, passano anche Cagliari e Udinese

Coppa Italia, vittorie per la squadra di Allegri, per i rossoblù e per i bianconeri che avanzano agli ottavi: tutti i risultati

I primi match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia all’insegna di gol e spettacolo. Il Milan regola il Lecce per 3-0, nella gara serale, in una partita senza storia. Nel pomeriggio, avevano già vinto il Cagliari per 4-1 contro il Frosinone e l’Udinese per 2-1 contro il Palermo. Così, i primi ottavi di finale definiti nel torneo saranno Juventus-Udinese, Lazio-Milan e Napoli-Cagliari.

I rossoneri di Allegri, nonostante qualche rotazione, prendono subito il centro del ring e creano occasioni su occasioni fin dai primi minuti. Le prime palle gol vengono sprecate da Gimenez, ma la gara si mette in discesa per il Milan dopo il rosso a Siebert, segnalato tramite Var per fallo su chiara occasione da gol. Finalmente, si sblocca il messicano, con il Milan che va in scioltezza e nella ripresa trova altre due reti, molto belle, con conclusioni al volo di Nkunku e Pulisic. Punteggio che poteva essere anche molto più largo, il Milan colpisce anche quattro legni (tre pali e una traversa), chiama in diverse occasioni il portiere leccese Fruchtl all’intervento e si prepara al meglio al big match di campionato col Napoli.

Nel pomeriggio, il Cagliari aveva regolato il Frosinone con un poker, dilagando però solamente nel secondo tempo. Più tardi, era toccato all’Udinese avere la meglio su un ottimo Palermo, che aveva tenuto aperta la gara fino alla fine e addirittura sfiorato il pari nel convulso finale. Decisivo l’uno-due Zaniolo-Miller in chiusura di primo tempo.

CAGLIARI-FROSINONE 4-1 – 2′ Gaetano rig. (C), 36′ Vergani (F), 67′ Borrelli (C), 80′ Felici (C), 85′ Cavuoti (C)

UDINESE-PALERMO 2-1 – 41′ Zaniolo (U), 45′ Miller (U), 93′ Peda (P)

MILAN-LECCE 3-0 – 20′ Gimenez, 51′ Nkunku, 65′ Pulisic