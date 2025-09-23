Como, nuovo assalto a Rente a gennaio: concorrenza in Serie A | ESCLUSIVO

Il terzino destro tedesco del Groningen nel mirino della squadra di Fabregas sin dalla scorsa estate. Ottimo avvio in Eredivisie

Grande protagonista del mercato estivo con oltre 100 milioni di euro spesi tra nuovi acquisti e calciatori riscattati, il Como si candida al ruolo di attore principale anche per la prossima sessione invernale. Nel mirino del club lariano, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, c’è il terzino destro tedesco Marco Rente.

Il suo avvio di stagione in Eredivisie è stato davvero ottimo: in meno di 500 minuti giocati nelle prime sei giornate, ha già messo a segno due gol e fornito due assist vincenti. All’occorrenza il 28enne nativo di Siegen può giocare anche come centrale e dai dati dei primi turni è emerso che è il difensore più veloce del campionato olandese.

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, la squadra di Cesc Fabregas ha provato a prenderlo già in estate, ma il Groningen ha posto il veto alla sua cessione. A gennaio il Como tornerà alla carica per Marco Rente, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club di Serie A oltre che con quelli della Bundesliga tedesca.