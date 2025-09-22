Pulisic meglio di Lautaro Martinez, i numeri non mentono: un dato fa impressione

Da Christian Pulisic a Lautaro Martinez, il confronto premia il numero 11 rossonero: ha fatto meglio del capitano dell’Inter

La Serie A 2025/26 ha sicuramente riservato già tante sorprese, dopo appena quattro giornate di campionato. In pochi avrebbero potuto prevedere le difficoltà dell’Inter, vicecampione d’Italia e d’Europa che, ad oggi, hanno accumulato il 50% di sconfitte nelle gare giocate.

Calendario decisamente più agevole lo ha avuto il Milan di Massimiliano Allegri, caduto pure lui alla prima contro la Cremonese ma che ha poi saputo alzare la testa contro Lecce, Bologna e Udinese. Per i rossoneri adesso viene il difficile: Napoli, Juventus e Fiorentina in tre settimane. Due degli uomini più rappresentativi nella storia recente di Inter e Milan sono stati Lautaro Martinez e Christian Pulisic. Attaccanti dalle caratteristiche diverse ma che spesso e volentieri hanno tolto le castagne dal fuoco ai rispettivi allenatori. Il ‘Toro’, nella passata stagione, ha avuto un rendimento importante, costante, portando la sua Inter a giocarsi sia lo Scudetto che la finale di Champions League con il PSG.

Sul doppio amaro epilogo ci sarebbe un discorso da fare a parte e che non riguarda solo l’argentino. D’altro canto il Milan è reduce da una stagione difficile, chiusa all’ottavo posto in Serie A e senza alcuna qualificazione alle coppe europee: uno smacco costato tanto al club di Cardinale, anche in termini economici. Pulisic, però, numeri alla mano è stato straordinario nel rendimento, nell’apporto alla squadra, nell’esserci sempre nel momento giusto. Molto più di Lautaro Martinez.

Pulisic batte Lautaro: confronto senza storia

Sin dal suo arrivo a Milanello nell’estate 2023 Pulisic ha sempre giocato da esterno d’attacco, raramente da trequartista, praticamente mai da punta. Uno ‘svantaggio’ che nel confronto con Lautaro, centravanti di movimento ma pur sempre vecchia scuola, non si vede affatto. Anzi.

Tenendo in conto soltanto la Serie A come competizione per questa comparazione abbiamo preso in considerazione le presenze, gol fatti e assist ai compagni in relazione ai minuti giocati con Milan ed Inter, non solo dall’inizio ma anche a gara in corso. Nella passata stagione Lautaro ha segnato 12 reti, con 5 assist in 31 apparizioni in Serie A: 2580′ giocati. Quest’anno invece il ‘Toro’ è fermo a 1 gol e 1 assist, avendo messo piede in campo 4 volte per un totale di 259′. Il totale parla di 13 reti, 6 assist in 37 presenze per un totale di 2839′: la media di un gol o assist ogni 149′. Pulisic ha invece fatto decisamente meglio, tanto in fase realizzativa quanto per i compagni di squadra. Nella stagione 2024/25 l’americano ha raggiunto 31 presenze con 11 reti e 11 assist in campionato, in 2492′.

In questo campionato, invece, l’ex Chelsea è già a quota 3 gol in 4 presenze, con anche 1 assist all’attivo in 191′. Nel complesso tra il milanista e l’interista ad avere la meglio è il primo: 35 presenze e 2683′ sul rettangolo verde, con 14 gol e soprattutto 12 assist per i compagni. La media pazzesca di un gol o un assist ogni 103′ di gioco. Il campionato è ancora agli inizi ma i tifosi del Milan, al momento, possono sorridere. Pulisic, da esterno, trequartista o seconda punta, è il vero faro della squadra di Max Allegri.