Serie A, non solo Baroni: un’altra panchina è già bollente

Presa di posizione veemente al triplice fischio. Non sono più tornati indietro: sta succedendo di tutto

Quanto tutto sembrava pronto per la prima gioia stagionale contro il Como, la Fiorentina ha rovinato tutto con un secondo tempo assolutamente scialbo al ‘Franchi’, subendo il prepotente ritorno della compagine di Cesc Fabregas. La classifica – ora – diventa più complicata che mai.

Non ancora in grado di cambiare in corsa il proprio spartito tattico, i gigliati stanno pagando a caro prezzo le gravi attenzioni difensive che stanno caratterizzando questa prima parte di stagione. I soli due punti raccolti nelle prime quattro giornate di Serie A sono oggettivamente un bottino troppo magro per chi è partito ai nastri di partenza con ben altre ambizioni di classifica.

Se a ciò aggiungiamo una qualificazione ai gironi di Conference strappata in modo assolutamente sofferto contro il Polissya, il quadro che ne vien fuori è piuttosto cupo. A finire nell’occhio del ciclone, come spesso avviene in questo genere di situazioni, è il tecnico Stefano Pioli.

Tifosi furiosi con le scelte di Pioli: “Esonero immediato”

Kean e compagni stanno faticando più del previsto a recepire i diktat tecnico-tattici impartiti dall’ex tecnico di Milan e Al-Nassr (tra le altre). Nonostante non trapelino mosse della società in tal senso, diversi tifosi della Fiorentina iniziano ad auspicarsi un ribaltone in panchina che avrebbe del clamoroso. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Se la Viola non si libera rapidamente di Stefano Pioli rischia di fare un campionato di lacrime e sangue con vista serie b #FiorentinaComo — Simon Templar ❤️🖤❤️🖤 (@FuSimonTemplar) September 21, 2025

Pioli è solo una cavia per far tornare Iachini a metà ottobre — Andrea (@beethovenismo) September 21, 2025

Pioli merita l’esonero — Francesco (@Francesco122061) September 21, 2025

Pioli è da esonero immediato… #FiorentinaComo — Niccolo Cianfrocca (@cianfroccan_) September 21, 2025

11) pioli out porterà la Fiorentina in serie B — ConcordatoPreventivo (@il_vito93) September 21, 2025

Pioli out now — Krzysztof Łosiński (@krzysztoflosin) September 21, 2025

Soli due punti nelle prime quattro giornate. Gli stessi raccolti da Montella alla guida della panchina Viola nel lontano 2019; la partenza più a rilento da quando Commisso è il presidente della Fiorentina. Ricordiamo, al momento non ci sono movimenti che facciano pensare ad un clamoroso esonero. Le prossime uscite stagionali dei gigliati, però, rappresenteranno un autentico punto di non ritorno.