PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PISA 3-2: serataccia per Di Lorenzo e Hojlund, Lucca affonda la sua ex

Foto dell'autore

Top, flop, pagelle e tabellino di Napoli-Pisa, il posticipo che chiude la quarta giornata di campionato di Serie A.

Il Napoli conquista i tre punti, ma con il brivido. Alla fine la decide Lucca che dopo quattro minuti dal suo ingresso realizza il momentaneo 3-1. Lorran spaventa Conte, ma non è sufficiente il suo gol per la rimonta.

L'esultanza di Conte al gol di Lucca
L'esultanza di Conte al gol di Lucca

La partita si sblocca nel primo tempo con un bel gol di Gilmour, bravo a sfruttare una palla in area di rigore. È la sua prima marcatura in azzurro. Nel secondo tempo un rigore generoso viene concesso al Pisa, segnato da Nzola: freddissimo batte Meret. Quando Conte stava per cambiare tutto l’assetto, Spinazzola realizza il momentaneo 2-1 con una botta da fuori.

Lucca nell’unica vera palla ricevuta nei suoi 15 minuti fa il 3-1, con una bomba sotto la traversa. Ma il Pisa non molla e sfrutta l’errore di Di Lorenzo: Angori serve in area di rigore Lorran e accorcia. Ma è troppo tardi.

Le pagelle di Napoli-Pisa

NAPOLI

TOP Lucca 7 – Non parte titolare da Napoli-Cagliari, viene superato da Hojlund che a Firenze aveva fatto subito bene. Oggi per il danese non è serata. Ma per Lucca sì: scaraventa la palla sotto la traversa, il suo gol è decisivo per i tre punti. Prima rete in azzurro

FLOP Di Lorenzo 5 – Quattro giorni da incubo. Dopo il doppio errore a Manchester, non incide neanche al Maradona. Ma la cosa più grave è il rinvio al 90′ in area, corto e debole. Regala la palla che accende le speranze al Pisa. Opaco.

  • Meret 6,5
  • Di Lorenzo 5
  • Beukema 5,5
  • Buongiorno 6,5 (Jesus s.v.)
  • Spinazzola 6,5
  • Gilmour 6,5 (Lobotka 6,5)
  • Politano 6
  • Elmas 5,5 (Anguissa 6)
  • De Bruyne 5,5
  • McTominay 5,5
  • Hojlund 5 (Lucca 7)
  • All. Conte 6

PISA

TOP Leris 6,5 – Dà tanto filo da torcere nella prima parte di gara. Corre, crea pericolo e sfiora anche la rete a fine primo tempo.

FLOP Lusuardi 5 – Dei tre difensori è quello più in difficoltà, quello più impreciso. Pesa anche l’ammonizione. Va fuori posizione sul gol di Lucca.

  • Semper 5,5
  • Canestrelli 6
  • Caracciolo 6,5
  • Lusuardi 5
  • Leris 6,5 (Cuadrado 6)
  • Aebischer 6
  • Marin 5,5 (Lorran 6,5)
  • Akinsanmiro 6
  • Bonfanti 5,5 (Angori 6)
  • Moreo 5,5 (Meister 6)
  • Nzola 6,5 (Tramoni s.v.)
  • All. Gilardino 6

Arbitro Crezzini

Il tabellino di Napoli-Pisa 3-2

Marcatori: 38′ Gilmour, 60′ Nzola, 73′ Spinazzola, 82′ Lucca, 90′ Lorran

Billy Gilmour
Billy Gilmour

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno (81′ Juan Jesus), Spinazzola; Gilmour (57′ Lobotka); Politano, Elmas (57′ Anguissa), De Bruyne, McTominay; Hojlund (78′  Lucca);

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris (61′ Cuadrado), Marin (80′ Lorran), Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti (74′ Angori); Moreo (61′ Meister), Nzola (74′ Tramoni)

Arbitro: Crezzini (sez. Siena); assistenti: Costanzo e Mastrodonato; IV: Manganiello; VAR: Mazzoleni e Giua
Ammoniti: Caracciolo (P), Gilardino (P), Spinazzola (N), Lusuardi (P)
Espulsi:
Spettatori: 50312
Note: 4′ di recupero nel primo tempo; 6′ di recupero nel secondo tempo

