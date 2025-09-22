PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PISA 3-2: serataccia per Di Lorenzo e Hojlund, Lucca affonda la sua ex

Top, flop, pagelle e tabellino di Napoli-Pisa, il posticipo che chiude la quarta giornata di campionato di Serie A.

Il Napoli conquista i tre punti, ma con il brivido. Alla fine la decide Lucca che dopo quattro minuti dal suo ingresso realizza il momentaneo 3-1. Lorran spaventa Conte, ma non è sufficiente il suo gol per la rimonta.

La partita si sblocca nel primo tempo con un bel gol di Gilmour, bravo a sfruttare una palla in area di rigore. È la sua prima marcatura in azzurro. Nel secondo tempo un rigore generoso viene concesso al Pisa, segnato da Nzola: freddissimo batte Meret. Quando Conte stava per cambiare tutto l’assetto, Spinazzola realizza il momentaneo 2-1 con una botta da fuori.

Lucca nell’unica vera palla ricevuta nei suoi 15 minuti fa il 3-1, con una bomba sotto la traversa. Ma il Pisa non molla e sfrutta l’errore di Di Lorenzo: Angori serve in area di rigore Lorran e accorcia. Ma è troppo tardi.

Le pagelle di Napoli-Pisa

NAPOLI

TOP Lucca 7 – Non parte titolare da Napoli-Cagliari, viene superato da Hojlund che a Firenze aveva fatto subito bene. Oggi per il danese non è serata. Ma per Lucca sì: scaraventa la palla sotto la traversa, il suo gol è decisivo per i tre punti. Prima rete in azzurro

FLOP Di Lorenzo 5 – Quattro giorni da incubo. Dopo il doppio errore a Manchester, non incide neanche al Maradona. Ma la cosa più grave è il rinvio al 90′ in area, corto e debole. Regala la palla che accende le speranze al Pisa. Opaco.

Meret 6,5

Di Lorenzo 5

Beukema 5,5

Buongiorno 6,5 (Jesus s.v.)

Spinazzola 6,5

Gilmour 6,5 (Lobotka 6,5)

Politano 6

Elmas 5,5 (Anguissa 6)

De Bruyne 5,5

McTominay 5,5

Hojlund 5 (Lucca 7)

All. Conte 6

PISA

TOP Leris 6,5 – Dà tanto filo da torcere nella prima parte di gara. Corre, crea pericolo e sfiora anche la rete a fine primo tempo.

FLOP Lusuardi 5 – Dei tre difensori è quello più in difficoltà, quello più impreciso. Pesa anche l’ammonizione. Va fuori posizione sul gol di Lucca.

Semper 5,5

Canestrelli 6

Caracciolo 6,5

Lusuardi 5

Leris 6,5 (Cuadrado 6)

Aebischer 6

Marin 5,5 (Lorran 6,5)

Akinsanmiro 6

Bonfanti 5,5 (Angori 6)

Moreo 5,5 (Meister 6)

Nzola 6,5 (Tramoni s.v.)

All. Gilardino 6

Arbitro Crezzini

Il tabellino di Napoli-Pisa 3-2

Marcatori: 38′ Gilmour, 60′ Nzola, 73′ Spinazzola, 82′ Lucca, 90′ Lorran

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno (81′ Juan Jesus), Spinazzola; Gilmour (57′ Lobotka); Politano, Elmas (57′ Anguissa), De Bruyne, McTominay; Hojlund (78′ Lucca);

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris (61′ Cuadrado), Marin (80′ Lorran), Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti (74′ Angori); Moreo (61′ Meister), Nzola (74′ Tramoni)

Arbitro: Crezzini (sez. Siena); assistenti: Costanzo e Mastrodonato; IV: Manganiello; VAR: Mazzoleni e Giua

Ammoniti: Caracciolo (P), Gilardino (P), Spinazzola (N), Lusuardi (P)

Espulsi:

Spettatori: 50312

Note: 4′ di recupero nel primo tempo; 6′ di recupero nel secondo tempo