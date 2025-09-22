Infortunio choc, salta il big match col Napoli: “Urlava di dolore”

Nell’ultima partita grave infortunio alla caviglia che rischia seriamente di fargli saltare parecchie partite: “Immagini orribili”

Quello appena passato per il calcio europeo è stato un weekend ‘bestiale’, perché si sono giocate diverse grandi classiche di enorme fascino. Il derby della capitale tra Lazio e Roma, chiuso con la vittoria giallorossa col gol di Pellegrini, è stata solo una delle tante. Sabato ad esempio si sono giocati due match sentitissimi come Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria (0-2) e poi soprattutto Partizan Belgrado-Stella Rossa (1-2). La domenica invece si è aperta con la stracittadina romana, poi ‘Der Klassiker’ PSV-Ajax (2-2), il derby di Atene Panathinaikos-Olympiacos (1-1) e infine era in programma ‘Le Classique’ tra Marsiglia e PSG. Quest’ultima non si è giocata per il rischio maltempo ed è in programma per questa sera.

Solo una delle squadre che sono già scese in campo sarà sulla strada delle squadre italiane in Champions League, ovvero il PSV di Eindhoven (l’Ajax ha già giocato con l’Inter). Più precisamente il prossimo 21 ottobre sfiderà in casa il Napoli di Antonio Conte. Ma la squadra di Peter Bosz rischia di dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, ma non solo per la sfida con i partenopei.

Ieri nella supersfida con l’Ajax c’è stato infatti un infortunio che pare molto grave per Ruben van Bommel, figlio di Mark ex centrocampista del PSV oltre che del Milan, del Barcellona e della nazionale olandese. Che tra l’altro era sugli spalti insieme al resto della famiglia, preoccupatissimo per le scene che aveva appena visto in campo.

Van Bommel, infortunio grave. Bosz: “Immagini orribili, brutto presentimento”

Arrivato al PSV in estate dall’AZ, il classe 2004 e figlio d’arte Ruben van Bommel ha riportato nel classico contro l’Ajax quello che sembra un infortunio molto serio. Nel tentativo di recuperare un pallone al giovane talento olandese si è storta in maniera del tutto innaturale la caviglia. L’attaccante, autore di 3 gol nelle prime 6 partite di campionato, è rimasto a terra a lungo e in Olanda raccontano come urlasse dal dolore. Poi è stato accompagnato fuori da due medici dello staff.

E e le sensazioni anche trasmesse dal tecnico Peter Bosz nel postpartita non sono per niente positive: “Non credo che stia bene – ha detto a ‘ESPN’ -. Per fortuna non l’ho visto, perché trovo quelle immagini sempre orribili da guardare. Non riesco a gestirle molto bene. Il medico lo esaminerà domani”. L’attaccante, acquistato dall’AZ la scorsa estate per 15,6 milioni di euro, si sottoporrà oggi a ulteriori esami, ma i primi segnali non sono per niente buoni e a sottolinearlo è stato il suo allenatore: “Abbiamo un brutto presentimento”. Van Bommel aveva la mano sul volto mentre lasciava il campo, scene intense e complicate anche papà Mark e nonno Bert van Marwikj che erano in tribuna. Tra un mese la sfida al Napoli, che se dovessero essere confermate certe sensazioni difficilmente l’attaccante giocherà.