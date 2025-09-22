Gilardino orgoglioso e amareggiato: “Episodi a favore del Napoli”

Il tecnico nerazzurro parla al termine della sfida del Maradona, persa contro i partenopei

Un Pisa coriaceo quello uscito dal Maradona sconfitto 3-2. I toscani si sono resi pericolosi e hanno fatto sudare al Napoli la vittoria.

Alberto Gilardino si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ elogiando i propri giocatori per la prova mostrata: “Orgoglioso dei ragazzi e della squadra per l’atteggiamento mostrato nei 96 minuti. Le richieste sono state eseguite in maniera eccellente. Gli episodi sono andati a favore del Napoli, abbiamo avuto 3/4 situazioni importanti per fare gol e venire a Napoli creando queste occasioni non è da tutti. Siamo stati compatti dai reparti, abbiamo fatto bene in fase difensiva. C’è amarezza per il risultato. Creando così non portiamo a casa il premio, ma c’è consapevolezza nel continuare a migliorare quotidianamente”.

Episodi: “Non mi piace parlare degli episodi, preferisco parlare della partita e dei ragazzi. Dell’energia positiva messa in campo, consapevoli che andando avanti così raggiungeremo i nostri obiettivi”.

Derby con la Fiorentina: “Abbiamo una gara di giovedì in Coppa Italia contro il Torino che ci permetterà di far giocare chi ha giocato meno. Poi ci prepareremo per la gara di domenica contro la Fiorentina. Per noi è un derby, dobbiamo mantenere questo tipo di Dna e questo tipo di performance. Sono convinto che continuando così i ragazzi raggiungeranno risultati positivi”.