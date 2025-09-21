Roma, Massara e il futuro di Pellegrini: “Nel calcio tutto può cambiare”

Gli scenari legati al calciatore romanista e le prospettive del club nelle dichiarazioni del dirigente nel prepartita della gara con la Lazio

Atmosfera delle grandi occasioni, all’Olimpico, per il derby Lazio-Roma, che preannuncia grande spettacolo, incertezza, emozioni. Una stracittadina tutta da vivere, con le due squadre a caccia di un successo importante.

Un derby che però è presto per definire fondamentale e decisivo, stando alle dichiarazioni di Frederic Massara, ds della Roma, nel prepartita, ai microfoni di ‘DAZN’: “Derby spartiacque? No, alla quarta giornata è presto – ha affermato – Sappiamo che è una gara speciale, però, con tanto significato emotivo, speriamo possa comunque darci slancio per un progetto in cui crediamo molto”.

Parlando di formazione e delle scelte di Gasperini, Massara ha spiegato: “I progressi di Dovbyk e Ferguson con Gasperini? Sono due giocatori molto simili dal punto di vista fisico e tecnico, stanno facendo bene, stanno crescendo e rispondendo alle richieste dell’allenatore”. Impossibile poi non parlare del ritorno da titolare di Lorenzo Pellegrini, dopo una estate tormentata: “Oggi gioca, non c’è nulla come il calcio in cui le situazioni e le emozioni cambino rapidamente – ha dichiarato Massara – Ora siamo concentrati sulle partite dopo un’estate in cui abbiamo pensato a un futuro per lui lontano dalla Roma, cosa che per il momento non è accaduta, adesso speriamo che possa trascinarci con le sue qualità che conosciamo bene”.