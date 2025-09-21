Atalanta
Roma, l’annuncio sul futuro di Pellegrini è una dichiarazione d’amore

Il giocatore torna al gol al ritorno in campo, è un punto di svolta dopo il recente passato

E’ il derby di Lorenzo Pellegrini, protagonista quasi assoluto della scena, in una giornata in cui il suo gol vale tre punti per la Roma e forse molto di più. Un grande ritorno, per il capitano giallorosso, che non ha trattenuto la commozione al momento della rete decisiva contro la Lazio nel primo tempo.

Un atteggiamento spiegato in questo modo ai microfoni di ‘DAZN’: “Mi sono commosso perché chi mi conosce bene sa quanto ci tenevo a essere in campo, quanto fossi preoccupato del mio ritorno a giocare in buone condizioni dopo un grave infortunio. Per fortuna ho tante persone che mi vogliono bene e che mi sostengono, così come so che anche i tifosi mi adorano e io amo loro”.

Inevitabile parlare di quanto accaduto in estate e ragionare sul futuro. Pellegrini spiega di sentirsi un giocatore della Roma e voler continuare a farlo. “Al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare, c’è una costante, io amo la Roma – ha affermato – E finché sarò qui non ci sarà mai un momento in cui Lorenzo darà meno del massimo. In estate ero a un passo dall’andare via, non sapevo come sarei tornato dopo l’infortunio. Non so cosa potrà accadere in futuro, ma abbiamo visto oggi che il calcio è imprevedibile. Torno a giocare, segno il gol vittoria in un derby, è questo il bello di questo sport. E me lo vivo fino alla fine con la maglietta che ho addosso”.

