Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pellegrini si riprende la Roma, il derby è giallorosso: Lazio ko e sfortunata

Foto dell'autore

La stracittadina della Capitale va agli uomini di Gasperini grazie alla rete del rientrante numero 7, la Lazio ci prova ma esce battuta

La Roma ritrova il suo capitano nel giorno più importante. Una estate con un piede fuori dalla porta, oggi il ritorno in campo e la rete che decide il derby contro la Lazio. I giallorossi vincono 1-0 al termine di una partita molto tirata ed emozionante, issandosi al secondo posto in classifica, mentre per gli uomini di Sarri, nonostante una buona prestazione, arriva il terzo ko in quattro gare.

Pellegrini esulta con i compagni della Roma dopo il gol nel derby
Pellegrini si riprende la Roma, il derby è giallorosso – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Subito grande ritmo, anche se almeno inizialmente le occasioni latitano. Dopo un quarto d’ora equilibratissimo, viene fuori la Lazio, che si crea alcune occasioni, tra cui un gran destro di Zaccagni ben sventato da Svilar. I biancocelesti sembrano avere il predominio e il pallino del gioco, ma cambia tutto nel finale di prima frazione, con il disimpegno errato di Nuno Tavares con cui la Roma recupera palla praticamente in area laziale. Soulè serve Pellegrini che non sbaglia. La Lazio accusa il colpo e la Roma avrebbe anche l’occasione per raddoppiare, ma Provedel salva tutto su Rensch prima dell’intervallo.

Nella ripresa, l’inerzia si conferma passata a favore della Roma, che nei primi minuti fa gioco e ha un’altra opportunità per il 2-0, ma ancora Provedel si oppone al sinistro di Angelino. Lazio in difficoltà ma che riemerge di orgoglio e di qualità. Dia ha l’occasione clamorosa per il pareggio, ma dopo essersi involato verso la porta spreca. Altra grande chance, più avanti, per Castellanos, che di destro non trova di poco la porta. Il finale è ad alta tensione, dopo una gara vibrante ma tendenzialmente corretta. Rosso per Belahyane, per un brutto fallo su Konè a palla lontana, che lascia la Lazio in dieci. Gara incattivita negli ultimi minuti, i biancocelesti continuano a provarci e Cataldi, al 94′, quasi stampa il pareggio, ma il palo salva Svilar.

LAZIO-ROMA 0-1 – Pellegrini 38′

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 10 punti; Napoli, Milan* e Roma* 9; Udinese*, Cagliari* e Cremonese 7; Bologna* 6; Atalanta 5; Como e Torino 4; Inter, Lazio*, Sassuolo e Verona* 3; Fiorentina, Genoa* 2; Pisa, Parma e Lecce* 1
* una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Nizza-Roma mercoledì 24 settembre ore 21; Genoa-Lazio lunedì 29 settembre ore 20:45.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie