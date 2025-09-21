Pellegrini si riprende la Roma, il derby è giallorosso: Lazio ko e sfortunata

La stracittadina della Capitale va agli uomini di Gasperini grazie alla rete del rientrante numero 7, la Lazio ci prova ma esce battuta

La Roma ritrova il suo capitano nel giorno più importante. Una estate con un piede fuori dalla porta, oggi il ritorno in campo e la rete che decide il derby contro la Lazio. I giallorossi vincono 1-0 al termine di una partita molto tirata ed emozionante, issandosi al secondo posto in classifica, mentre per gli uomini di Sarri, nonostante una buona prestazione, arriva il terzo ko in quattro gare.

Subito grande ritmo, anche se almeno inizialmente le occasioni latitano. Dopo un quarto d’ora equilibratissimo, viene fuori la Lazio, che si crea alcune occasioni, tra cui un gran destro di Zaccagni ben sventato da Svilar. I biancocelesti sembrano avere il predominio e il pallino del gioco, ma cambia tutto nel finale di prima frazione, con il disimpegno errato di Nuno Tavares con cui la Roma recupera palla praticamente in area laziale. Soulè serve Pellegrini che non sbaglia. La Lazio accusa il colpo e la Roma avrebbe anche l’occasione per raddoppiare, ma Provedel salva tutto su Rensch prima dell’intervallo.

Nella ripresa, l’inerzia si conferma passata a favore della Roma, che nei primi minuti fa gioco e ha un’altra opportunità per il 2-0, ma ancora Provedel si oppone al sinistro di Angelino. Lazio in difficoltà ma che riemerge di orgoglio e di qualità. Dia ha l’occasione clamorosa per il pareggio, ma dopo essersi involato verso la porta spreca. Altra grande chance, più avanti, per Castellanos, che di destro non trova di poco la porta. Il finale è ad alta tensione, dopo una gara vibrante ma tendenzialmente corretta. Rosso per Belahyane, per un brutto fallo su Konè a palla lontana, che lascia la Lazio in dieci. Gara incattivita negli ultimi minuti, i biancocelesti continuano a provarci e Cataldi, al 94′, quasi stampa il pareggio, ma il palo salva Svilar.

LAZIO-ROMA 0-1 – Pellegrini 38′

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 10 punti; Napoli, Milan* e Roma* 9; Udinese*, Cagliari* e Cremonese 7; Bologna* 6; Atalanta 5; Como e Torino 4; Inter, Lazio*, Sassuolo e Verona* 3; Fiorentina, Genoa* 2; Pisa, Parma e Lecce* 1

* una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Nizza-Roma mercoledì 24 settembre ore 21; Genoa-Lazio lunedì 29 settembre ore 20:45.