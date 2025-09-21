PAGELLE E TABELLINO DERBY LAZIO-ROMA 0-1: Pellegrini risorge, Koné domina. Orrore Tavares

Voti e giudizi della stracittadina della capitale, valida per la 4a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La Roma torna a vincere il derby della capitale in ‘trasferta’ dopo quasi 9 anni dall’ultima volta con una prestazione solida, un po’ di buona sorte ma soprattutto puntando sulla grande prestazione di alcuni singoli che hanno letteralmente dominato la partita: Koné su tutti. La Lazio gioca una buona gara, approccia bene ma troppi errori sotto porta e soprattutto l’orrore di Tavares condizionano in maniera irreparabile questo derby.

Lazio

Provedel 6

Marusic 5,5

Gila 6

Romagnoli 6

Nuno Tavares 3. Dal 46′ Pellegrini 5,5

Guendouzi 7

Rovella 5,5. Dal 46′ Cataldi 5,5

Dele-Bashiru sv. Dal 14′ Belahyane 4

Pedro 5,5. Dall’80’ Noslin sv

Dia 4,5. Dal 62′ Castellanos 6

Zaccagni 6

Allenatore: Sarri 5,5

Sarri sentiva tantissimo questo derby, forse più del solito. La partita in realtà la prepara bene, perché la Lazio approccia molto meglio, ha qualche ottima occasione ma le sbaglia tutte e a stento inquadra la porta. Tavares commette un’ingenuità inaccettabile, che irrimediabilmente decide la sfida. Errore da terza categoria, che gli costa pure i fischi del suo pubblico. Da novembre il portoghese è lontanissimo parente di quello che macinava assist su assist. Guendouzi tiene su i suoi, tecnicamente e come leadership, è il primo a uscire dal campo dopo il fischio finale. Non basta. Belahyane dà il colpo di grazia. Poi c’è tanta sfortuna, per carità, perché il gol sbagliato da Dia grida vendetta, il palo di Cataldi pure. Ma ora è notte fondissima.

Roma

Svilar 6,5

Celik 6

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Rensch 6,5

Cristante 6. Dall’81’ El Aynaoui

Koné 7,5

Angeliño 6. Dall’81’ Tsimikas sv

Soulé 6,5. Dal 73′ Baldanzi 6

Pellegrini 7. Dal 73′ Pisilli 6

Ferguson 6,5. Dal 66′ Dovbyk 6

Allenatore: Gasperini 6,5

Arbitro: Sozza 5,5

La Roma gioca una partita operaia, subisce un po’ le iniziative della Lazio ma mai eccessivamente. Rischia parecchio nei minuti finali, ma in generale fa la partita soprattutto dominando a centrocampo con Manu Koné. Bene anche Soulé che crea spesso superiorità, ma soprattutto Pellegrini che risorge come l’araba fenice. Un gol che racchiude tutto, una prestazione forte e gagliarda, ci teneva troppo. La mossa di Gasperini è stata vincente. Con un pizzico di buona sorte.

Il tabellino del derby Lazio-Roma 0-1

Marcatori: 38′ Pellegrini (R)

Ammoniti: Ndicka (R), Gila (L), Romagnoli (L)

Espulsi: Belahyane e Guendouzi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (46′ Pellegrini), Guendouzi, Rovella (46′ Cataldi), Dele-Bashiru (14′ Belahyane), Pedro, Dia (62′ Castellanos), Zaccagni.

A disposizione: Furlanetto, Mandas, Hysaj, Provstgaard, Basic, Saná Fernandes, Noslin, Castellanos, Isaksen.

Allenatore: Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Hermoso, Sangarè, Ziolkowski, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy, Baldanzi, Dovbyk.

Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sozza