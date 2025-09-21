L’Inter scaccia i fantasmi: Dimarco e Carlos Augusto piegano il Sassuolo

Grazie alle reti dei suoi jolly, i nerazzurri ritornano al successo in campionato: tutte le emozioni del match

Pur tenendo in partita il Sassuolo per tutta la partita, l’Inter fa il suo e dopo le due sconfitte contro Udinese e Juventus torna al successo in campionato: a San Siro i nerazzurri si impongono per 2-1 grazie alle reti di Dimarco e Carlos Augusto a cui ha provato a rispondere Cheddira al minuto 84.

Pronti via e il match impiega solo qualche minuto a decollare. Dopo la prima occasione capitata sulla testa di Thuram e la risposta fulminea di Berardi, i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio. Transizione perentoria dei nerazzurri che imbeccano Susic a ridosso dell’area di rigore: imbucata centrale per Dimarco sulla cui conclusione Muric non può nulla.

I neroverdi non accusano il colpo e reagiscono prontamente con Berardi in grado di impegnare con costanza la retroguardia di Chivu. A ridosso della mezz’ora, comincia a salire in cattedra Muric. L’estremo difensore del Sassuolo si supera sulla conclusione di Thuram, prima chiudere la porta a Pio Esposito in due circostanze e Carlos Augusto (nella ripresa).

È l’ex Monza alla fine a timbrare il 2-0 al minuto 81, al termine di una sortita personale: la conclusione del brasiliano, deviata, beffa Muric e sembra mettere il lucchetto alla partita. Il Sassuolo però impiega tre minuti per riaprire la contesa: genialata di Domenico Berardi che pesca nel cuore dell’area di rigore Cheddira, bravo a galleggiare sulla linea del fuorigioco e a battere Martinez.

Nel finale gol di Frattesi annullato per fuorigioco dopo una lunga revisione; l’assalto del Sassuolo è poco convinto e non fa male all’Inter che, dunque, ritorna alla vittoria sia pur mostrando le solite fragilità difensive.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 10 punti; Napoli*, Milan e Roma 9; Atalanta e Cremonese 8; Udinese, Cagliari e Como 7; Inter e Bologna 6; Torino 4, Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa*, Lecce 1.

* una partita in meno