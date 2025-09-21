Lazio-Roma, bufera social: la grafica della Lega Serie A fa infuriare tutti

Il post che presenta la stracittadina lascia perplessi i tifosi di entrambe le squadre e non solo

Domenica calcistica con moltissimi sguardi, ovviamente, sulla Capitale e sul derby tra Lazio e Roma, per la supremazia cittadina ma anche per candidarsi a posizioni di vertice. Un match come previsto teso ma vibrante, equilibrato, con confronti accesi in campo, sugli spalti. E non soltanto. La partita si gioca anche sui social.

Da questo punto di vista, non è stata particolarmente felice, secondo molti, la grafica scelta dalla Lega Serie A per presentare la sfida tra biancocelesti e giallorossi. Nell’immagine pubblicata sul web, sono in tanti a ritenere che il disegno non renda giustizia ai simboli dei due club. “L’aquila laziale somiglia a un gufo e la lupa romanista somiglia a una volpe“, l’argomentazione che va per la maggiore. I commenti sono decisamente poco lusinghieri su ‘X’:

Manco le grafiche fate giuste — Contz (@contz) September 21, 2025

Spero sia stato fatto con iA altrimenti non si spiega sta merda inguardabile con animali a caso — Cavallo Bianconero (@CavBiancoNero3) September 21, 2025

Una civetta e una volpe? Basta chiedere a grok che lo faceva meglio, non è vero @grok ? — Eduardo 💎🧡❤️🐺 (@Edbumbum) September 21, 2025

annate allo zoo ogni tanto

siete riusciti a sbagliare due animali su due

ma siete del mestiere? — Romaale (@romanellale) September 21, 2025

La pirateria uccide pure le mascotte e siamo costrette a sostituirle con gufi e volpi — Trallallero Trallallazio (@LazialeFurioso) September 21, 2025

Sul serio? Cioè ragazzi perfino la serie C riesce a fare una grafica migliore.. pic.twitter.com/PT2b0Qg0Pm — Collin2997 🇺🇳 (@Collin2997) September 21, 2025

Ma cos’è sto schifo ahahahha siete veramente degli incapaci totali — steiner (@verro23) September 21, 2025

Per una volta, tifosi della Lazio e della Roma d’accordo su un argomento, e in una giornata come questa effettivamente non era facile.