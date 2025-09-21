Atalanta
Lazio-Roma, bufera social: la grafica della Lega Serie A fa infuriare tutti

Il post che presenta la stracittadina lascia perplessi i tifosi di entrambe le squadre e non solo

Domenica calcistica con moltissimi sguardi, ovviamente, sulla Capitale e sul derby tra Lazio e Roma, per la supremazia cittadina ma anche per candidarsi a posizioni di vertice. Un match come previsto teso ma vibrante, equilibrato, con confronti accesi in campo, sugli spalti. E non soltanto. La partita si gioca anche sui social.

Lazio e Roma in campo per il derby
Lazio-Roma, bufera social: la grafica della Lega Serie A fa infuriare tutti – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Da questo punto di vista, non è stata particolarmente felice, secondo molti, la grafica scelta dalla Lega Serie A per presentare la sfida tra biancocelesti e giallorossi. Nell’immagine pubblicata sul web, sono in tanti a ritenere che il disegno non renda giustizia ai simboli dei due club. “L’aquila laziale somiglia a un gufo e la lupa romanista somiglia a una volpe“, l’argomentazione che va per la maggiore. I commenti sono decisamente poco lusinghieri su ‘X’:

Per una volta, tifosi della Lazio e della Roma d’accordo su un argomento, e in una giornata come questa effettivamente non era facile.

