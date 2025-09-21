Atalanta
Inter-Sassuolo, un big di Chivu spedito in panchina: “Fuori per un paio di mesi”

Il primo tempo di San Siro ha portato in dote anche qualche sbavatura da parte dei nerazzurri

Grazie ad un primo tempo impattante sotto tanti punti di vista, l’Inter ha subito messo le cose in chiaro con il Sassuolo trovando la rete del momentaneo vantaggio grazie a Dimarco. L’esterno di Chivu è riuscito a chiudere nel migliore dei modi un’azione dei nerazzurri molto ben congegnata, iniziata da Barella, rifinita da Susic e chiusa proprio dal laterale della Nazionale.

Inter-Sassuolo, un big di Chivu spedito in panchina: "Fuori per un paio di mesi"

I meneghini hanno avuto globalmente le redini dell’incontro in mano, rischiando solo in un paio di occasioni in contropiede sulla qualità in transizione degli uomini di Grosso. In qualche occasione, però, è mancato il guizzo vincente per mettere il lucchetto ad una partita più aperta che mai. In particolare, una parte degli utenti sui social ha evidenziato qualche tocco lezioso di troppo da parte di Barella.

Inter-Sassuolo, Barella nel mirino: ecco cosa è successo

L’ex centrocampista del Cagliari si sta rendendo di una prova buona nel complesso. Tuttavia, come detto, a finire nel mirino della critica sono stati alcuni ‘tocchi di fino’ che avrebbero potuto alimentare occasioni di ben altro tenore. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Staremo a vedere cosa succederà. Da capire, soprattutto, se l’Inter riuscirà a mettere le mani su una partita molto importante per la sua risalita, dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus.

