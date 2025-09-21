Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Pellegrini dal 1′, Sarri sceglie Pedro

Il tanto atteso derby della Capitale, la Lazio di Sarri e la Roma di Gasperini in campo per il lunch match della domenica

Un Derby che può dire tanto. Tra poco Lazio e Roma scenderanno in campo per la sfida tanto attesa dai tifosi e che contrapporrà gli uomini di Maurizio Sarri a quelli di Gian Piero Gasperini.

Il 2-0 incassato dal Como, poi il rotondo poker rifilato all’Hellas Verona ed infine una nuova batosta – settimana scorsa – in casa del Sassuolo. Il momento dei biancocelesti non è dei migliori: il derby, però, può essere l’occasione giusta per tornare a sorridere. D’altro canto i giallorossi dopo i 6 punti con Bologna e Pisa sono crollati, all’Olimpico, con il Toro di Baroni.

Per la Roma di Gasperini c’è il ritorno di Lorenzo Pellegrini dal 1′, con Rensch che giocherà al posto dell’infortunato Wesley. Confermato Ferguson al centro dell’attacco con Soulé a dargli supporto. Sarri punta invece su Pedro nel tridente d’attacco con Zaccagni e Dia. A centrocampo dal 1′ su Rovella.

Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Rovella e Pellegrini dal 1′

LAZIO (4-3-3) – Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavarez, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Zaccagni, Dia. All. Maurizio Sarri

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson All. Gian Piero Gasperini