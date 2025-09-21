DIRETTA Serie A, Inter-Sassuolo | Le formazioni ufficiali – LIVE

Si chiude la domenica della quarta giornata del massimo campionato italiano con la sfida tra i nerazzurri e i neroverdi

Dopo le gare giocate nel pomeriggio, e quelle del venerdì e del sabato, la domenica del quarto turno di Serie A chiude i battenti con la gara che vede di fronte l’Inter e il Sassuolo.

I padroni di casa, guidati in panchina da Cristian Chivu, si sono ripresi dopo il rocambolesco 4-3 subito contro i rivali storici della Juventus, andando a vincere nella prima giornata di Champions League in casa dell’Ajax con un 2-0, firmato Marcus Thuram, che non ammette discussioni. Di contro, i neroverdi dell’allenatore Fabio Grosso sono reduci dalla prima vittoria in questa Serie A ottenuta contro la Lazio di Maurizio Sarri: l’ha decisa Fadera. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SASSUOLO

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All. Grosso

CLASSIFICA SERIE A: