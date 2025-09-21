DIRETTA Serie A, Fiorentina-Como: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Pioli e i biancoblu di Fabregas in tempo reale

La Fiorentina ospita il Como a Firenze in una gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno raccolto appena un punto a testa negli ultimi due turni che sarà diretta dall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo.

Reduci dalla sconfitta dello scorso week end contro il Napoli che ha fatto seguito ai pareggi esterni contro il Cagliari e il Torino, i viola di Stefano Pioli vanno a caccia della loro prima vittoria stagionale, se si eccettuano quelle nei playoff di Conference League. L’obiettivo è di portare a casa bottino pieno per iniziare a risalire la classifica prima del derby di domenica prossimo col Pisa.

I biancoblu di Cesc Fabregas, dopo il bel successo all’esordio contro la Lazio, sono caduti a Bologna prima di subire il pareggio in extremis contro il Genoa. Privi dello squalificato Ramon, si punta ad un successo esterno per prepararsi al meglio alla sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. L’ultimo precedente ufficiale ha visto i lariani imporsi su questo campo col risultato di 2-0 grazie alle reti di Diao e Nico Paz.

Fiorentina-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Como live in tempo reale.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo

CLASSIFICA SERIE A:

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Sassuolo mercoledì 24 settembre ore 21; Pisa-Fiorentina domenica 28 settembre ore 15.