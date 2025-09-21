Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Fiorentina-Como: segui la cronaca LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Pioli e i biancoblu di Fabregas in tempo reale

La Fiorentina ospita il Como a Firenze in una gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno raccolto appena un punto a testa negli ultimi due turni che sarà diretta dall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo.

Diretta Fiorentina Como Live Serie A
Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina (foto Ansa) – Calciomercato.it

Reduci dalla sconfitta dello scorso week end contro il Napoli che ha fatto seguito ai pareggi esterni contro il Cagliari e il Torino, i viola di Stefano Pioli vanno a caccia della loro prima vittoria stagionale, se si eccettuano quelle nei playoff di Conference League. L’obiettivo è di portare a casa bottino pieno per iniziare a risalire la classifica prima del derby di domenica prossimo col Pisa.

I biancoblu di Cesc Fabregas, dopo il bel successo all’esordio contro la Lazio, sono caduti a Bologna prima di subire il pareggio in extremis contro il Genoa. Privi dello squalificato Ramon, si punta ad un successo esterno per prepararsi al meglio alla sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. L’ultimo precedente ufficiale ha visto i lariani imporsi su questo campo col risultato di 2-0 grazie alle reti di Diao e Nico Paz.

Fiorentina-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Como live in tempo reale.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo

CLASSIFICA SERIE A:

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Sassuolo mercoledì 24 settembre ore 21; Pisa-Fiorentina domenica 28 settembre ore 15.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie