DIRETTA Serie A, Cremonese-Parma e Torino-Atalanta | Seguile LIVE

Dopo il derby della Capitale delle 12.30, è tempo di scendere in campo per le squadre impegnate alle 15 per il quarto turno di Serie A

Quarta giornata del massimo campionato italiano, con le gare di venerdì, sabato e di oggi che hanno detto già tanto, nonostante manchino ancora tantissime partire da disputare.

La sorprendente Cremonese, guidata in panchina da Davide Nicola, è ancora imbattuta e nell’ultima partita disputata ha pareggiato sul campo del Verona di Paolo Zanetti issandosi a quota 7 punti in classifica. Di contro, il Parma del giovanissimo allenatore Carlos Cuesta, è stata battuto da una diretta concorrente per la corsa alla salvezza come il Cagliari di Fabio Pisacane e ha conquistato un solo punto in tre gare. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-PARMA

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella: Vazquez, Sanabria. All. Nicola

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

CLASSIFICA SERIE A:

L’altra sfida delle 15 vede di fronte il Torino di Marco Baroni e l’Atalanta di Ivan Juric, reduce dal rotondo 4-0 patito all’esordio della fase a campionato della Champions League contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

I padroni di casa, guidati dalla panchina da Marco Baroni, hanno il morale alle stelle dopo la vittoria esterna ottenuta nel turno precedente contro la Roma di Gian Piero Gasperini: decisiva la rete, la prima con la maglia granata, di Giovanni Simeone. Di contro, a parte la debacle europea, la squadra nerazzurra di mister Ivan Juric, ha conquistato la prima vittoria stagionale nel turno precedente contro il Lecce con un 4-1 senza discussioni. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ATALANTA

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Musah, Zalewski; Pasalic, Samardzic; Krstovic. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: