Derby Lazio-Roma, Zaccagni bacchetta Guendouzi: la frase in conferenza sul compagno

Il capitano biancoceleste ha parlato dopo il derby commentando anche il gesto del compagno che si è fatto espellere

La Lazio chiude con le ossa rotte il primo derby stagionale nonostante una buona partita.

Nel finale un po’ di tensione, con due espulsi per Sarri di cui Guendouzi a fine partita per un battibecco con l’arbitro che costerà parecchio. Di questo e di altro ha parlato il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni in conferenza stampa:

Avete fatto tanti errori ma siete rimasti in partita, poi il nervosismo era dovuto più alla rabbia o per cosa altro? “Di errori eclatanti no, uno solo, ci ha tagliato le gambe perché avevamo la partita in mano. Ci siamo abbassati qualche minuto dopo averlo subito il gol, poi l’abbiamo ripresa avendo tante opportunità per pareggiare ma non ci siamo riusciti”.

Come state vivendo psicologicamente questa situazione? “Un confronto c’è stato, ce ne sarà un altro a settimana. A volte a caldo è meglio non parlarne, in settimana parleremo della partita. Tre punti in quattro partite non era quello che volevamo”.

Che parole ha usato il mister nell’intervallo? “Ci ha corretto su cose tecniche e tattiche. Abbiamo avuto tante occasioni per pareggiarla, ci è mancato il gol ma ripeto. Siamo stati superficiali in alcune occasioni e non possiamo permettercelo”.

Quali sono le reali prospettive di questa squadra? “La qualità ce l’abbiamo, ma viene fuori quando giochiamo come collettivo. Se facciamo errori come quelli di oggi è difficile ribaltare le partite, quindi bisogna ricompattarsi, riprendere un po’ di umiltà e ripartire”.

Cosa è successo a fine partita? “Diciamo che è ‘normale’. C’è stato tanto nervosismo, Guendouzi è stato espulso per qualcosa di troppo con l’arbitro, sono atteggiamenti che dobbiamo toglierci”.

L’arbitro? “Non vogliamo attaccarci a queste cose, non è quello di cui dobbiamo parlare oggi”.

