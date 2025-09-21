Derby Lazio-Roma, tensione alle stelle: Sozza estrae il rosso

Rissa finale nella stracittadina dopo un brutto intervento del marocchino

Minuti finali di derby, la tensione sale alle stelle e la Lazio che è in svantaggio deve provare a segnare contro Svilar ma pure contro il cronometro. Il tempo è agli sgoccioli, il nervosismo non può che aumentare a dismisura. Soprattutto considerando che i biancocelesti a fatica riescono a fare quello che vorrebbero.

Koné in particolare al centro campo domina totalmente, togliergli il pallone è praticamente impossibile. E un po’ di frustrazione è inevitabile per la squadra di Sarri, anche se i nervi vanno controllati. Belahyane non ci riesce benissimo e all’85’ reagisce con un gesto di stizza dopo una bella giocata di Koné. L’ex Verona gli dà un calcio, va con la gamba tesa con i tacchetti sulla gamba del francese. Il rosso è immediato da parte di Sozza e gli animi si scaldano ulteriormente. Ne nasce una mini-rissa, almeno un accenno perché capitani e lo stesso direttore di gara sono anche bravi a gestirla da subito. La miccia si era accesa, non è esplosa del tutto. Ma la tensione era palpabile.