Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Derby Lazio-Roma, tensione alle stelle: Sozza estrae il rosso

Foto dell'autore

Rissa finale nella stracittadina dopo un brutto intervento del marocchino

Minuti finali di derby, la tensione sale alle stelle e la Lazio che è in svantaggio deve provare a segnare contro Svilar ma pure contro il cronometro. Il tempo è agli sgoccioli, il nervosismo non può che aumentare a dismisura. Soprattutto considerando che i biancocelesti a fatica riescono a fare quello che vorrebbero.

Lazio-Roma (LaPresse) – calciomercato.it

Koné in particolare al centro campo domina totalmente, togliergli il pallone è praticamente impossibile. E un po’ di frustrazione è inevitabile per la squadra di Sarri, anche se i nervi vanno controllati. Belahyane non ci riesce benissimo e all’85’ reagisce con un gesto di stizza dopo una bella giocata di Koné. L’ex Verona gli dà un calcio, va con la gamba tesa con i tacchetti sulla gamba del francese. Il rosso è immediato da parte di Sozza e gli animi si scaldano ulteriormente. Ne nasce una mini-rissa, almeno un accenno perché capitani e lo stesso direttore di gara sono anche bravi a gestirla da subito. La miccia si era accesa, non è esplosa del tutto. Ma la tensione era palpabile.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie