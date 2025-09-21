Derby Lazio-Roma, Guendouzi nervoso: il gesto dopo l’espulsione

Il derby della capitale ha lasciato scorie importanti. Le ultime dopo il fischio finale

È stato Lorenzo Pellegrini a decidere un infuocato derby di Roma che si è concluso con la vittoria di misura della truppa di Gasperini il quale vince alla sua prima stracittadina sulla panchina giallorossa.

La Lazio invece si lecca le ferite e fa anche la conta delle assenze pesanti in vista delle prossime uscite. A margine del ko per 0-1 di oggi i biancocelesti di Sarri hanno infatti anche incassato due espulsioni nella coda di veleni del finale di gara.

L’allenatore laziale infatti perde due uomini in vista della gara contro il Genoa. Reda Belahyane è stato dunque espulso all’86′ per fallo durissimo su Koné, mentre Dele-Bashiru è uscito per infortunio nel corso del primo tempo.

🔴#Guendouzi espulso è andato da solo direttamente negli spogliatoi senza fare il giro di campo con i compagni per salutare i tifosi#LazioRoma #ASRoma #Lazio @calciomercatoit #DerbyDellaCapitale — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 21, 2025

I guai però sono aumentati anche col fischio finale a margine del quale è arrivato anche il rosso per Matteo Guendouzi per proteste nei confronti del direttore di gara Sozza. L’arbitro ha quindi estratto un cartellino pesante che priverà Sarri di un titolarissimo.

Inoltre lo stesso centrocampista francese, dopo il rosso, è andato da solo direttamente negli spogliatoi senza fare il giro di campo con i compagni per salutare i tifosi. Un gesto sintomo di evidente nervosismo.