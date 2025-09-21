Derby, il gol di Pellegrini ‘stronca’ la Lazio: “E’ una mazzata”

La Roma trova il vantaggio dopo un primo tempo a lungo in sofferenza, la partita prende un’altra piega: biancocelesti nei guai

Proprio lui, forse il giocatore più atteso tra tutti i ventidue in campo, ha sbloccato il derby della Capitale. Lorenzo Pellegrini torna in campo con la Roma e torna al gol, dopo un periodo decisamente poco felice e segnato dalle voci di mercato.

Un bel gol, quello del numero 7 giallorosso, in diagonale all’angolino, ricevendo un assist preciso e puntuale di Matias Soulè. Una rete in controtendenza con quello che il campo aveva detto fino a quel momento. La gara aveva visto tentativi più convinti della Lazio di andare in rete, in generale la squadra di Sarri aveva destato una impressione migliore.

Roma che è passata al primo tiro in porta, di fatto, e la cosa non può non pesare. Infatti su ‘DAZN’, in diretta, Emanuele Giaccherini, commentatore tecnico, ha evidenziato come l’episodio potrebbe aver indirizzato il derby in maniera decisiva. “Questo gol per la Lazio è una mazzata“, ha affermato. Non ci voleva, per i biancocelesti, dopo un ottimo inizio di gara e in una situazione che vede il rischio concreto di incassare il terzo ko in quattro gare di campionato.

Non a caso, il finale di primo tempo è stato tutto di marca romanista, con altre occasioni per trovare nuovamente la rete. Squadra di Sarri in difficoltà anche per i problemi fisici di Dele-Bashiru e Rovella, che hanno costretto l’allenatore a intervenire. Il secondo tempo si annuncia tiratissimo, la Lazio dovrà reagire se vorrà fare risultato, ma la Roma adesso appare in fiducia. E infatti, le difficoltà si confermano con un avvio di secondo tempo in cui la Roma continua a spingere: “Non danno respiro, non è facile per la Lazio tornare in partita”, ha aggiunto Giaccherini.