Da Thuram a Leao: i 5 calciatori di Serie A con la clausola rescissoria più alta

Mercato chiuso, ma contratti che lasciano qualche paura nei tifosi: scopri i 5 calciatori del campionato italiano con la clausola rescissoria più alta

L’estate è ormai finita, lasciando dietro di sé ricordi, sorprese e momenti indimenticabili anche in fase di calciomercato. Ma le trattative non si fermano mai per davvero, anche per via di contratti sempre più articolati che prevedono la presenza di particolari postille o condizioni da rispettare.

Pre-accordi, addii improvvisi, rotture inaspettate. Sono numerose le cause che spaventano i tifosi anche durante il resto della stagione, a mercato chiuso. Abbiamo quindi voluto dedicare un focus ai 5 calciatori di Serie A con la clausola rescissoria più alta nel proprio contratto. Tra i profili presenti, non spiccano solo top player di livello assoluto, ma anche delle sorprese inaspettate.

Nicolò Rovella: il faro di Sarri

E, a proposito di sorprese, il primo nome in ordine crescente della nostra top 5 è Nicolò Rovella. Ritenuto intoccabile dal rientrante Maurizio Sarri alla Lazio, il centrocampista ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro all’interno del proprio contratto. Viene considerato un titolare inamovibile e smistatore per eccellenza di palloni per il gioco biancoceleste.

Arrivato nella Lazio due anni fa in prestito, all’inizio di quest’estate è stato riscattato ufficialmente per 17 milioni di euro. Il suo contratto è valido fino al 30 giugno del 2028 e con i suoi 23 anni resta un profilo italiano molto interessante anche in chiave europea. Da qui la scelta di inserire una clausola importante sotto la quale il club laziale non scenderebbe in caso di cessione.

Moise Kean: nuova clausola dopo il rinnovo

Era fissata a 52 milioni di euro fino alla metà dello scorso mese di luglio, ma Kean ha scelto di rimanere a Firenze per riconoscenza. Una cifra molto bassa, che sarebbe stata aumentata con il recentissimo rinnovo ufficializzato dal club Viola. L’attaccante italiano avrebbe firmato un nuovo contratto con una clausola che si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro.

Non un aumento smisurato, ma ritenuto congruo al valore del ragazzo, la sua età (farà 26 anni a febbraio) e alla volontà di poter valutare un addio la prossima estate. La Fiorentina lo ha messo nelle condizioni di poter essere trattato a cifre ancora normali, così da non ostacolare un’eventuale esplosione definitiva del giocatore in un top club.

Marcus Thuram: il trascinatore dell’Inter

La medaglia di bronzo, che comporta a un aumento del valore della clausola a 80 milioni di euro, la riceve Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter è l’assoluto trascinatore dei nerazzurri in questo inizio di stagione tribolato e non privo di critiche. Sono 5 le reti realizzate in 6 partite e non aveva mai iniziato così bene in carriera, nonostante la squadra di Chivu si ritrovi già a inseguire in campionato.

Portarlo via dall’Inter non sarà semplice, ma gli 80 milioni della clausola non sono tantissimi per un calciatore come lui. Dovesse mantenere questo rendimento, essendo in scadenza di contratto nel 2028, sarà facile aspettarsi un assalto da parte di top club europei che proveranno a strapparlo dall’Italia.

Yann Bisseck: blindato dall’Inter

Altro nome sorprendente per la posizione che occupa all’interno di questa classifica. Anche il difensore centrale fa parte del club nerazzurro, ma in questo caso la clausola arriva a toccare addirittura i 120 milioni di euro. Una fiducia enorme nei confronti del difensore, che non ha propriamente rispettato le aspettative che si era fatta l’Inter.

L’addio di Pavard e il cambio con Akanji, subito titolare, hanno dimostrato come Bisseck non sia il titolare di Chivu. Una scelta dettata anche da alcune prestazioni negative del calciatore, come quella contro la Lazio nel finale di stagione scorso, o quella contro l’Udinese a inizio di questo campionato. Quasi impossibile immaginare che possa lasciare i nerazzurri a queste cifre.

Rafael Leao: l’intoccabile nel Milan

Via Theo, via Reijnders, quasi ceduto anche Maignan, ma Rafael Leao non si tocca. In questo inizio di stagione non è ancora sceso in campo per un infortunio, eppure l’attaccante portoghese sarà un perno fondamentale dell’attacco di Allegri. Un veterano assoluto, la cui clausola rescissoria raggiunge i 175 milioni di euro. Una cifra enorme, che mai verrà versata.

Un costo simbolico va detto, anche perché Leao è legato da un contratto fino al 2028 e non sembra intenzionato davvero a lasciare il Milan. Qualora si ipotizzasse un addio, nessuna società sarebbe disposta a versare tali cifre per il calciatore, specie dopo le ultime stagioni non sempre positive. Resta un intoccabile in rossonero e i tifosi si augurano di rivederlo sbocciare come un tempo.