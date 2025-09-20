Verona-Juve, Pistocchi: “Errore tecnico, gara da ripetere se… “

I bianconeri pareggiano a Verona, ma il giornalista sottolinea un episodio particolare: nel mirino l’arbitro Rapuano

Sul campo del suo vecchio club, Igor Tudor ottiene il primo pareggio in campionato per la Juventus. Il Verona ferma i bianconeri sull’1-1: al gol di Conceicao risponde il rigore di Orban.

Episodio decisivo del match è stato proprio il rigore, assegnato ai gialloblù dall’arbitro Rapuano dopo revisione al Var. Punito il fallo di Joao Mario, ma la situazione non è apparsa molto chiara. In particolare il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha sottolineato un episodio certamente singolare: “Incredibile a Verona: dopo l’OFR l’arbitro Rapuano concede il rigore all’Hellas Verona per un fallo di mano del numero 15 Kalulu: peccato che il mani non sia il suo ( si trova a 2 metri) ma di Joao Mario. Si tratta di clamoroso errore tecnico ( scambio di persona) che se certificato in referto comporterebbe la ripetizione della partita” ha riportato il giornalista sul suo profilo X.

Una situazione che però non sussiste: nell’occasione infatti non è stato estratto alcun cartellino giallo, come riporta anche il sito ufficiale della Lega Serie A. La gara dunque non si ripeterà. Certamente diverso sarebbe stato il discorso se il direttore di gara avesse a tutti gli effetti estratto il cartellino giallo nei confronti del difensore francese.