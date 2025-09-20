Oltre 100 milioni per Yildiz: la mossa improvvisa della Juventus

Focus sul futuro del numero 10 bianconero nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato

Più di 100 milioni per Kenan Yildiz, che ha iniziato alla grande la stagione. 2 gol e ben 4 assist nelle prime quattro partite dell’anno, compresa quella di Champions col Borussia Dortmund. Meglio di così era difficile immaginare per il talento turco, ormai imprescindibile per Tudor.

Uno come Yildiz fa gola a tutti i grandi club. In particolare a quelli di Premier, come Arsenal e Chelsea che nel recentissimo passato si sono già mosso in maniera più o meno concreta. A inizio estate si è parlato di una grande offerta proveniente dai ‘Gunners’, rispedita al mittente da Comolli e soci che, nonostante le difficoltà di bilancio, non intendono privarsi del classe 2005.

Yildiz e il suo futuro temi affrontati nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Con il nostro Riccardo Meloni ci siamo soffermati in particolare sulla questione rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2029.

Nel 2022, invece, Yildiz è approdato in bianconero. Fu strappato al Bayern a costo zero, col senno del poi un’operazione clamorosa. In tre anni e qualcosa, il ventenne di Regensburg ha:

Disputato 88 partite con la prima squadra;

Segnato 18 gol e fornito 15 assist;

Giocato 31 partite con la Primavera, 12 le reti messe a segno;

Giocato 15 gare con la NextGen: 2 reti e 1 assist;

Giocato 6 partite in Youth League con l’U19: 3 i gol.

La Juve vuole blindare Yildiz: 6 milioni a stagione

La Juve è pronto a blindare Yildiz, investendo in buona sostanza oltre 100 milioni di euro. Come sottolineato da Riccardo Meloni, adesso sono cambiate le cifre: se mesi fa si ragionava su un nuovo accordo da 2-3 milioni l’anno, ora siamo sui 6 milioni a stagione più bonus. Insomma, un ingaggio da top per un giocatore col potenziale da campione. Per l’unico davvero incedibile in casa Juve.