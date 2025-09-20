Atalanta
Scoppia il caos durante la partita: “La Juve resta in 10”

Ecco cosa è successo nel primo tempo della sfida in corso al Bentegodi

Caos totale durante la partita della Juventus col Verona, in corso attualmente allo stadio ‘Bentegodi’ e valevole per la quarta giornata di Serie A. Spavento enorme, un altro giallo e i bianconeri restano in dieci uomini.

Tudor durante una partita della Juve
Scoppia il caos durante la partita: "La Juve resta in 10" (LaPresse) – Calciomercato.it

Come sempre, tifosi juventini scatenati sui social. Su X, in particolare, valanga di commenti contro Federico Gatti, il quale ha iniziato la gara nel peggior modo possibile: cioè con un retropassaggio rischioso e un’ammonizione che lo mette a serio rischio cartellino rosso.

“Gatti è scarso e pure attaccabrighe – scrive addirittura un tifoso – È idolatrato solo perché si batte il petto. A gennaio vai dall’Udinese e metti sul tavolo 30 milioni per Solet spedendo Gatti in Arabia”.

Gatti in azione
Verona-Juve, Gatti nel mirino dei tifosi (LaPresse) – Calciomercato.it

Ecco gli altri tweet raccolti da Calciomercato.it:

Verona-Juve, 1-1 all’intervallo: espulso Sogliano

Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 1-1: al gran gol di Conceicao, ha risposto Orban allo scadere su calcio di rigore.

L’arbitro Rapuano ha assegnato il penalty dopo consulto al Var e per il tocco col braccio di Joao Mario. Prima del duplice fischio è stato espulso per proteste il Ds dei padroni di casa Sean Sogliano.

