Scoppia il caos durante la partita: “La Juve resta in 10”

Ecco cosa è successo nel primo tempo della sfida in corso al Bentegodi

Caos totale durante la partita della Juventus col Verona, in corso attualmente allo stadio ‘Bentegodi’ e valevole per la quarta giornata di Serie A. Spavento enorme, un altro giallo e i bianconeri restano in dieci uomini.

Come sempre, tifosi juventini scatenati sui social. Su X, in particolare, valanga di commenti contro Federico Gatti, il quale ha iniziato la gara nel peggior modo possibile: cioè con un retropassaggio rischioso e un’ammonizione che lo mette a serio rischio cartellino rosso.

“Gatti è scarso e pure attaccabrighe – scrive addirittura un tifoso – È idolatrato solo perché si batte il petto. A gennaio vai dall’Udinese e metti sul tavolo 30 milioni per Solet spedendo Gatti in Arabia”.

Ecco gli altri tweet raccolti da Calciomercato.it:

Liberateci da Gatti vi prego — M. Roger (@Marco_Rogerio_) September 20, 2025

meritiamo un premio per aver visto 9 mesi di gatti titolare fisso ed essere ancora qui a seguire sta squadra senza essere finiti dallo psichiatra — il Louislittiano🖐️ (@loriwastaken) September 20, 2025

Gatti comunque è veramente la più grande sciagura che sia mai capitata alla Juventus. — ‘ (@AleTav3r_) September 20, 2025

Gatti deve sempre incattivire qualsiasi partita. Un giocatore dannoso per la Juventus stessa. — Edo (@edoj_fcb419) September 20, 2025

gatti è veramente l’emblema della mediocrità della juve 2020-2025 — ່ (@gabryhz) September 20, 2025

Che difensore vergognoso Gatti

Ma quando te ne vai — Umberto ⚪️⚫️ (@UmbertoF97) September 20, 2025

gatti il difensore più scarso della storia della Juventus FC — Expo – La Zhegroviana (@mafiosa___) September 20, 2025

Se non vogliamo restare in 10 è meglio che sostituisca Gatti — Varesano Marco (@VaresanoMarco) September 20, 2025

Verona-Juve, 1-1 all’intervallo: espulso Sogliano

Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 1-1: al gran gol di Conceicao, ha risposto Orban allo scadere su calcio di rigore.

👀 RIGORE VERONA! Questo il tocco con il braccio di Joao Mario in area di rigore, che ha convinto l’arbitro Rapuano ad assegnare il penalty dopo la revisione al monitor 🧐 È la decisione giusta❓ #VeronaJuve pic.twitter.com/RVHbUHrb9Y — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 20, 2025

L’arbitro Rapuano ha assegnato il penalty dopo consulto al Var e per il tocco col braccio di Joao Mario. Prima del duplice fischio è stato espulso per proteste il Ds dei padroni di casa Sean Sogliano.