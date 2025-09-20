PAGELLE E TABELLINO VERONA-JUVE 1-1: lampo di Conceicao, Locatelli disastroso e Orban decisivo

Nonostante un primo tempo all’insegna dell’intensità fisica del Verona, è stata la Vecchia Signora a passare in vantaggio con una strabiliante giocata di Francisco Conceicao. Ma è nel finale di tempo che succede di tutto nel nome di Orban: prima il calcio di rigore per un tocco di mano di Joao Mario, trasformato dal nigeriano e poi un mancato rosso per la gomitata inflitta a Gatti sempre dall’attaccante del Verona.

Nella ripresa la Juventus non riesce a essere incisiva, nonostante i cambi di Igor Tudor ed è il Verona a essere più pericoloso.

VERONA

Montipò: 6.5

Nunez: 6.5

Nelsson: 6.5

Frese: 6

Belghali: 7

Serdar: 6

Akpa Akpro: 6

Bernede: 6.5

Bradaric: 6.5

Giovane: 6.5 (63′ Sarr 5.5)

Orban: 7

All. Paolo Zanetti: 7

JUVENTUS

TOP Conceicao 7: il migliore per distacco tra i bianconeri e non solo per il gol segnato. Giocate di qualità e, soprattutto, l’energia giusta per mettere sotto il Verona.



FLOP Locatelli 4: doveva essere il cervello della squadra, ma gira lento e a vuoto. Sbaglia tanto, troppo e mette in difficoltà i compagni con giocate imprecise costringendo Tudor a camabiarlo già all’intervallo. Fuori giri.



Di Gregorio: 6

Kalulu: 5.5

Gatti: 4.5

Kelly: 5.5

Joao Mario: 6 (83′ Zhegrova s.v)

Locatelli: 4 (46′ Koopmeiners 5)

Thuram: 5.5 (57′ Adzic 6)

Cambiaso: 5.5

Conceicao: 7

Yildiz: 6.5

Vlahovic: 5 (57′ Openda 5)

All. Igor Tudor: 5

Arbitro Antonio Rapuano: 4

Verona-Juventus, tabellino e formazioni

Verona-Juventus 1-1: 19′ Conceicao, 44′ rig. Orban

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Paolo Zanetti

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Igor Tudor