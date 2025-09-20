Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO VERONA-JUVE 1-1: lampo di Conceicao, Locatelli disastroso e Orban decisivo

Foto dell'autore

Nonostante un primo tempo all’insegna dell’intensità fisica del Verona, è stata la Vecchia Signora a passare in vantaggio con una strabiliante giocata di Francisco Conceicao. Ma è nel finale di tempo che succede di tutto nel nome di Orban: prima il calcio di rigore per un tocco di mano di Joao Mario, trasformato dal nigeriano e poi un mancato rosso per la gomitata inflitta a Gatti sempre dall’attaccante del Verona.

PAGELLE E TABELLINO VERONA-JUVE 1-1: lampo di Conceicao, Locatelli disastroso e Orban decisivo – Calciomercato.it (LaPresse)

Nella ripresa la Juventus non riesce a essere incisiva, nonostante i cambi di Igor Tudor ed è il Verona a essere più pericoloso.

VERONA

  • Montipò: 6.5
  • Nunez: 6.5
  • Nelsson: 6.5
  • Frese: 6
  • Belghali: 7
  • Serdar: 6
  • Akpa Akpro: 6
  • Bernede: 6.5
  • Bradaric: 6.5
  • Giovane: 6.5 (63′ Sarr 5.5)
  • Orban: 7
  • All. Paolo Zanetti: 7

JUVENTUS

TOP Conceicao 7: il migliore per distacco tra i bianconeri e non solo per il gol segnato. Giocate di qualità e, soprattutto, l’energia giusta per mettere sotto il Verona.

FLOP Locatelli 4: doveva essere il cervello della squadra, ma gira lento e a vuoto. Sbaglia tanto, troppo e mette in difficoltà i compagni con giocate imprecise costringendo Tudor a camabiarlo già all’intervallo. Fuori giri.

  • Di Gregorio: 6
  • Kalulu: 5.5
  • Gatti: 4.5
  • Kelly: 5.5
  • Joao Mario: 6 (83′ Zhegrova s.v)
  • Locatelli: 4 (46′ Koopmeiners 5)
  • Thuram: 5.5 (57′ Adzic 6)
  • Cambiaso: 5.5
  • Conceicao: 7
  • Yildiz: 6.5
  • Vlahovic: 5 (57′ Openda 5)
  • All. Igor Tudor: 5
  • Arbitro Antonio Rapuano: 4

Verona-Juventus, tabellino e formazioni

Verona-Juventus 1-1: 19′ Conceicao, 44′ rig. Orban

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Paolo Zanetti

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Igor Tudor

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie