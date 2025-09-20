Juve tradita dai big: musi lunghi e pari di lusso a Verona

Conceicao illude i bianconeri, che nel secondo tempo vanno a un passo da una sconfitta che sarebbe stata anche meritata. Tudor primo in solitaria almeno fino a lunedì

Pari amaro, ma anche fortunato quello della Juventus al Bentegodi contro un Verona che esce alla alla distanza disputando un grande secondo tempo. Il punto sta quasi stretto alla squadra di Zanetti, mentre per Tudor vale comunque il primo posto in solitaria almeno fino a lunedì quando scenderà in campo il Napoli.

La Juve fatica a combinare, è imprecisa ma al ventesimo passa: fa tutto Conceicao, oggi schierato titolare da Tudor. La partita sembra mettersi in discesa, soltanto che i bianconeri non affondano per il raddoppio che, forse, spezzerebbe le gambe ai padroni di casa. E così allo scadere del primo tempo, arriva il pari dell’undici di Zanetti.

Su sviluppi di rimessa laterale Joao Mario interviene goffamente toccando la palla col braccio in maniera del tutto involontaria. Rapuano non vede, ma dalla sala Var gli dicono di andare a rivedere l’azione: per il fischietto riminese è rigore che Orban trasforma con un po’ di fortuna. Prima del duplice fischio lo stesso Orban rischia grosso con la gomitata a Gatti: la Juve protesta chiedendo l’espulsione dell’attaccante (solo giallo per lui), ma il rosso viene rifilato – per proteste contrarie – al Ds scaligero Sogliano.

VERONA-JUVENTUS 1-1

19′ Conceicao, 44′ rig.Orban

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 10 punti; Napoli 9; Udinese, Cagliari* e Cremonese 7; Milan, Roma e Bologna* 6; Atalanta 5; Como e Torino 4; Inter, Lazio, Sassuolo e Verona* 3; Fiorentina, Genoa* 2; Pisa, Parma e Lecce* 1

* una partita in più

La Juve sparisce, c’è solo il Verona nel secondo tempo

Che dire del secondo tempo, se non che è stato tutto a trazione gialloblù. La Juve ha meno forze e cala di ritmo, in più gli innesti di Tudor non incidono: da Adzic per un invisibile Vlahovic a Openda passando per Koopmeiners. Fuori pure Locatelli, visibilmente contrariato in panchina. Non incide nemmeno Yildiz. Il Verona meriterebbe il vantaggio, che trova al 67′ con Serdar sugli sviluppi di calcio d’angolo.

L’entusiasmo del ‘Bentegodi’ dura però pochi istanti, perché Rapuano comunica l’annullamento del gol per fuorigioco in partenza dello stesso centrocampista tedesco. La gara continua a condurla la formazione di Zanetti, senza però più riuscire a impensierire Di Gregorio e compagni, che anzi con Cambiaso mancano il possibile vantaggio che avrebbe avuto il sapore della beffa per un Verona da applausi. Quelli che invece non merita una Juve con poche idee e senz’altro stanca dalla gara di Champions.