Errore del VAR contro i rossoneri: squalifica annullata

La Commissione disciplinare ribalta la situazione del campo: squalifica rettificata, il giocatore sarà disponibile nella prossima partita

Episodio controverso quello che si è verificato nell’ultimo match di coppa a metà settimana, con la scelta dell’arbitro che cambia rispetto alla decisione presa in campo.

É successo nel match della Copa Libertadores tra Flamengo ed Estudiantes, con l’espulsione dell’arbitro che è stata rettificata nei giorni successivi grazie alle immagini del VAR. Il direttore di gara aveva espulso per doppio giallo Gonzalo Plata, difensore dei brasiliani, dopo un contrasto con Facundo Rodriguez e lasciando in dieci la squadra di casa al 38’ del secondo tempo.

La decisione dell’arbitro Rojas era stato oggetto di proteste da parte del Flamengo e le immagini al VAR a fine partita avevano dimostrato l’errore tecnico da parte del fischietto colombiano, che aveva ammesso di aver sbagliato dopo aver rivisto l’azione.

Errore tecnico in Flamengo-Estudiantes: cambia la decisione su Plata

Il Flamengo aveva protestato anche a fine gara ed era già pronto a fare ricorso per l’ingiusta espulsione di Plata, ma non c’è stato bisogno dell’invio formale della richiesta vista la presa di posizione a stretto giro di posta della Commissione disciplinare della Conmebol.

Ecco la nota ufficiale della Federazione sudamericana: “Con la presente comunicazione rendiamo noto che, in conformità con le informazioni fornite dalla Commissione Arbitrale e dopo la dovuta analisi, l’Unità Disciplinare informa che la decisione delle misure disciplinari relative al giocatore Gonzalo Jordy Plata Jiménez è stata modificata. Di conseguenza, si conferma che il suddetto giocatore non è sospeso per la prossima partita ufficiale del suo club nella CONMEBOL Libertadores 2025“.

Espulsione e conseguente squalifica tolte quindi – dopo la conferma dell’errore tecnico – a carico di Gonzalo Plata, che potrà essere così disponibile per il ritorno dei quarti di finale della Libertadores in casa degli argentini dell’Estudiantes, con il match in programma il prossimo 25 settembre.