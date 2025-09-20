Atalanta
Doppio Pulisic e Fofana: il Milan supera l’Udinese e accorcia sulla Juve

La squadra di Allegri supera i bianconeri con un netto 3-0 e aggancia momentaneamente il Napoli in classifica

Massimiliano Allegri l’aveva definita una delle gare più difficili della stagione e c’è da dire che il Milan l’ha certamente superata alla grande. I rossoneri sbancano Udine con un netto 0-3 e superano proprio i friulani in classifica.

Udinese-Milan 0-3, in gol Fofana

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che vince, convince e non subisce gol. I rossoneri giocano bene, subiscono poco e hanno nel primo tempo delle buone occasioni per sbloccare il match. La più ghiotta capita a Gimenez, che però si vede respingere il tiro da Sava.

 

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 10 punti; Napoli e Milan* 9; Udinese*, Cagliari* e Cremonese 7; Roma e Bologna* 6; Atalanta 5; Como e Torino 4; Inter, Lazio, Sassuolo e Verona* 3; Fiorentina, Genoa* 2; Pisa, Parma e Lecce* 1
* una partita in più

