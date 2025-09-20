Atalanta
DIRETTA Serie A, Udinese-Milan 0-0: allarme rientrato per Pulisic | LIVE

La sfida tra bianconeri e rossoneri verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Le due vittorie consecutive contro Lecce e Bologna hanno rimesso in carreggiata il Milan, che aveva perso l’esordio in casa contro la Cremonese. Senza Massimiliano Allegri, squalificato dopo le accese proteste in seguito al rigore erroneamente tolto dal VAR contro i felsinei, la squadra rossonera proverà ad onorare il vecchio adagio del “non c’è due senza tre”.

Ancora ai box, Rafa Leao è stato raggiunto in infermeria da Mike Maignan, mentre in difesa è rientrato l’allarme Pavlovic, regolarmente convocato dall’allenatore rossonero. Defezioni a parte, la squadra ospite proverà a sfruttare un trend positivo nelle ultime uscite in Friuli (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta) per superare in classifica gli odierni avversari.

Il team allenato da Kosta Runjaic, infatti, ha collezionato sette punti nelle prime tre giornate di Serie A e dopo il clamoroso blitz in casa dell’Inter proverà a concedere il bis con l’altra squadra di Milano. L’unico assente di rilievo per la partita di oggi è Lovric. In programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium, la sfida verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it.

Formazioni ufficiali Udinese-Milan

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp; Iker Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato)
ARBITRO: Daniele Doveri di Roma
PROSSIME PARTITE: entrambe le squadre saranno impegnate in Coppa Italia: l’Udinese ospiterà il Palermo martedì alle 18.30, mentre alle 21 sarà la volta di Milan-Lecce.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 10 punti; Napoli 9; Udinese, Cagliari* e Cremonese 7; Milan, Roma e Bologna* 6; Atalanta 5; Como e Torino 4; Inter, Lazio, Sassuolo e Verona* 3; Fiorentina, Genoa* 2; Pisa, Parma e Lecce* 1

* una partita in più

