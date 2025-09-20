Atalanta
DIRETTA Derby Lazio-Roma, la conferenza stampa di Sarri LIVE

Il tecnico biancoceleste torna a ‘giocare’ un derby dopo venti mesi: tutte le emozioni e le riflessioni sulla formazione

Maurizio Sarri torna a vivere la settimana più dura per lui, come ha più volte sottolineato. L’attesa verso il derby è un qualcosa che lo “massacra” e lo “logora”, ma ora ci siamo.

Maurizio Sarri (LaPresse) – calciomercato.it

Alla vigilia della stracittadina con la Roma, che il tecnico affronta di nuovo dopo venti mesi (era gennaio 2024 in Coppa Italia), arrivano le dichiarazioni in conferenza stampa tra le sue emozioni e i dubbi di formazione. Dalle 15 la diretta scritta su Calciomercato.it:

Le emozioni della vigilia sono le stesse? “Il derby è derby, le emozioni devono rimanere le stesse. Una partita particolare, estremamente sentita, per questo è una delle più sentite di tutto il mondo”.

Sugli infortunati. “Castellanos sembra recuperabile, Rovella valutiamo oggi. Il resto è fuori, forse ce la facciamo a portare in panchina Patric che ieri ha fatto allenamento in parte con la squadra ma è molto più simbolica che effettiva”.

Anche Dele-Bashiru ha problemi? “No, aveva qualche dolorino che aveva a freddo appena alzato, ha fatto un controllo cautelativo”.

La Roma è fisicamente superiore? “Le squadre di Gasperini sono sempre fisiche e aggressive, creano tante difficoltà. Bisogna essere su altissimi livelli fisici e tecnici”.

La Roma parte in vantaggio? “Se parte in vantaggio non mi importa niente. Il derby è una partita tra due popoli che sportivamente si odiano, io voglio una squadra che vada in campo per il proprio popolo. Poi chi è favorito non mi interessa, noi dobbiamo lottare per il nostro popolo, 100 minuti, a 35 gradi… Non mi importa niente”.

(IN AGGIORNAMENTO)

