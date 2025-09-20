“Delusione da 36 milioni”: Di Gregorio spacca i tifosi, cosa succede

Sono settimane delicate in casa Juventus per Michele Di Gregorio, che è alle prese con le prime difficoltà da quando gli è stata affidata la porta bianconera. Cosa succede

Di Gregorio rischia di diventare un caso per la Juventus. Le prime partite stagionali dei bianconeri, infatti, hanno rimesso in discussione il portiere titolare della Juve.

Dopo il Derby d’Italia e soprattutto dopo l’errore di Juventus-Borussia Dortmund, c’è già chi invoca la titolarità di Mattia Perin. I tifosi bianconeri sono divisi, e nelle ultime ore sta facendo discutere anche l’approfondimento pubblicato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Di Gregorio, delusione da 36 milioni: indecisioni e 7 gol in 4 giorni, ora la maglia della Juve pesa”, ha titolato la Rosea, che nell’articolo ha anche calcolato i costi complessivi dell’affare Di Gregorio: 18 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto obbligato più 800mila euro di commissioni. A questi, si aggiungono i 18 milioni lordi di stipendio per cinque anni di contratto, per 36,8 milioni di euro complessivi. L’ex Monza spacca la tifoseria.

Juventus, ‘caso’ Di Gregorio: cosa succede

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Da Kelly si sono spostati a Di Gregorio, presto torneranno a Locatelli e così via. — Nick During (@NicoDnt) September 17, 2025

Il discorso su Di Gregorio è semplice: è un bel portiere, non un top, l’anno scorso ha fatto un’ottima stagione, ora vive un momento di difficoltà come è successo in passato pure a Szczesny (con papere ben più clamorose), Buffon lasciamolo stare che parliamo di galassie diverse. — Adzic Amari (@Spriv0Zalp) September 19, 2025

Sto ancora aspettando una lista di partite dove Di Gregorio ci ha fatto perdere punti. — Lecter H. (@JMCLuigi) September 19, 2025

Interessante come la Gazzetta oggi si sia svegliata decidendo di contare l’ingaggio lordo per tutta la durata del contratto nei costi di Di Gregorio per poi magari fare decine di articoli su giocatori “costati zero” (😂) di Marotta https://t.co/gQTjsMsBMY — Pietro Michieletto (@pietromichi) September 19, 2025

Le discussioni su Di Gregorio sono la più grande fesseria da social della settimana. Discutere lo stato di forma di un giocatore è sempre legittimo, discuterne il valore assoluto è sempre un azzardo. Lo scorso anno è stato da 7 e mezzo, in una stagione complicata da un esonero. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) September 19, 2025

Sebbene abbia ripetuto per 13 mesi che Di Gregorio è sotto lo standard di un titolare Juve, lo sosterrò ovviamente per tutta la stagione, perché sta facendo il massimo per il suo livello e veramente pochi errori marchiani. La mia rabbia è per chi ha pensionato Tek per lui. — Triglione (@triglione72) September 18, 2025



“Le discussioni su Di Gregorio sono la più grande fesseria da social della settimana. Discutere lo stato di forma di un giocatore è sempre legittimo, discuterne il valore assoluto è sempre un azzardo. Lo scorso anno è stato da 7 e mezzo, in una stagione complicata da un esonero”, ha scritto su X Graziano Campi. Di Gregorio continua a divedere i tifosi.