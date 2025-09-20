Atalanta
“Delusione da 36 milioni”: Di Gregorio spacca i tifosi, cosa succede

Sono settimane delicate in casa Juventus per Michele Di Gregorio, che è alle prese con le prime difficoltà da quando gli è stata affidata la porta bianconera. Cosa succede

Di Gregorio rischia di diventare un caso per la Juventus. Le prime partite stagionali dei bianconeri, infatti, hanno rimesso in discussione il portiere titolare della Juve.

Dopo il Derby d’Italia e soprattutto dopo l’errore di Juventus-Borussia Dortmund, c’è già chi invoca la titolarità di Mattia Perin. I tifosi bianconeri sono divisi, e nelle ultime ore sta facendo discutere anche l’approfondimento pubblicato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Di Gregorio, delusione da 36 milioni: indecisioni e 7 gol in 4 giorni, ora la maglia della Juve pesa”, ha titolato la Rosea, che nell’articolo ha anche calcolato i costi complessivi dell’affare Di Gregorio: 18 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto obbligato più 800mila euro di commissioni. A questi, si aggiungono i 18 milioni lordi di stipendio per cinque anni di contratto, per 36,8 milioni di euro complessivi. L’ex Monza spacca la tifoseria.

Juventus, ‘caso’ Di Gregorio: cosa succede

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.


“Le discussioni su Di Gregorio sono la più grande fesseria da social della settimana. Discutere lo stato di forma di un giocatore è sempre legittimo, discuterne il valore assoluto è sempre un azzardo. Lo scorso anno è stato da 7 e mezzo, in una stagione complicata da un esonero”, ha scritto su X Graziano Campi. Di Gregorio continua a divedere i tifosi.

